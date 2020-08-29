Пустыня и моральные муки: анонсирована постапокалиптическая игра Cendres: A Survival Journey

Пустыня и моральные муки: анонсирована постапокалиптическая игра Cendres: A Survival Journey

Компания Dear Villagers и студия Nameless XIII (открытая сооснователем Dontnod Entertainment Эрве Бонином) анонсировали постапокалиптическое сюжетное выживание Cendres: A Survival Journey. Игра выйдет на ПК в начале 2021 года.

«Мы большие поклонники [серии детских книг-игр] ?Выбери себе приключение? и хотели объединить их зачастую невероятно подробные и увлекательные миры с интерактивностью приключенческой видеоигры, — сказал Бонин. — Мы осознали, что постапокалиптический антураж предлагает уникальную возможность игрокам выступить против их собственной морали, поскольку он не имеет каких-либо правил или наказаний из реального мира. Основная цель игры — подвергнуть сомнению себя и свои действия и решения, когда вы сталкиваетесь со сложным выбором, который не является чёрным и белым. Это всё равно, что заглянуть в тёмные уголки своей морали и выяснить, что таится в тени».

По сюжету Cendres: A Survival Journey через 200 лет после начала геологического апокалипсиса мир стал выжженной пустыней. Вы с группой выживших отправились в крайне опасное приключение на поиски убежища для своего народа.

Пустыня и моральные муки: анонсирована постапокалиптическая игра Cendres: A Survival Journey

По пути вам предстоит хорошо познакомиться с предводительницей отряда Петрой, прагматичным бойцом Синхом, юной оптимистичной ученицей Кали и осторожным разведчиком Надиром и столкнуться со сложными моральными дилеммами. Помимо этого, игра потребует от вас стратегически распределять еду, снаряжение и медикаменты, а также защищать группу от безумия и отчаяния. Примечательно, что Cendres: A Survival Journey предложит 34 варианта концовки истории.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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