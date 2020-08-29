Уровни-флэшбеки в Crash Bandicoot 4 вернут вас в 90-е и расскажут о прошлом Крэша и Коко

Уровни-флэшбеки в Crash Bandicoot 4 вернут вас в 90-е и расскажут о прошлом Крэша и Коко

Компания Activision Blizzard и студия Toys for Bob представили уровни Flashback в предстоящем экшен-платформере Crash Bandicoot 4: It’s About Time во время шоу gamescom 2020: Opening Night Live. На них игроки смогут «вернуться» в 90-е годы.

Это совершенно новый вид уровней, который вернёт игроков в эпоху 90-х, когда доктор Нео Кортекс проводил тесты на Крэше и Коко. События Flashback разворачиваются до первой Crash Bandicoot и в них будет сюжетный контент о героях. Продюсер Crash Bandicoot 4: It’s About Time Лу Студдерт (Lou Studdert) описал уровни как «комнаты с коварными головоломками», которые могут быть очень сложными. Чтобы получить доступ к «флешбекам», игрокам нужно собирать кассеты с воспоминаниями на обычных уровнях и донести их до конца, не умирая.

Уровни Flashback — это лишь немногие из более сотни уровней, которые содержит Crash Bandicoot 4: It's About Time. Это новая игра серии за более чем 10 лет. В ней вам в роли Крэша и Коко предстоит объединиться вместе с доктором Нео Кортексом и новыми персонажами, чтобы навести порядок в мультивселенной.

Уровни-флэшбеки в Crash Bandicoot 4 вернут вас в 90-е и расскажут о прошлом Крэша и Коко

Crash Bandicoot 4: It’s About Time поступит в продажу 2 октября на PlayStation 4 и Xbox One. Выход на другие платформы не был объявлен.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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