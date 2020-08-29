Трейлер к запуску автосимулятора Project Cars 3 и невысокие оценки критиков

Трейлер к запуску автосимулятора Project Cars 3 и невысокие оценки критиков

Издательство Bandai Namco Entertainment и студия Slightly Mad Studios выпустили представленный в этом году гоночный симулятор Project Cars 3 на ПК, PlayStation 4, Xbox One — на консолях следующего поколения игра появится позже. По этому случаю был показан и насыщенный трейлер.

Начинается он с вида живописных игровых трасс с высоты птичьего полёта, а ближе к середине ролика камера опускается ниже, чтобы продемонстрировать во всей красе гоночные автомобили, несущиеся по дорогам на огромной скорости. Трейлер говорит о возможности пройти путь от любителя до легенды; призывает коллекционировать и улучшать автомобили; обещает отличное взаимодействие с контроллером и самые большие в серии трассы.

Напомним: игра предлагает свыше 200 элитных шоссейных и гоночных машин, более 120 трасс мира, разнообразные наборы для перевода машин в гоночный класс, широкие возможности улучшения автомобилей с помощью реалистичных деталей, поддержку пользовательских раскрасок машин и настроек пилотов.

Трейлер к запуску автосимулятора Project Cars 3 и невысокие оценки критиков

Для тех, кто не готов к симулятору, Project Cars 3 предлагает гибкие вспомогательные механизмы для упрощения вождения. А для заядлых игроков имеется удобное и реалистичное управление. Обещано яркое ощущение скорости, 24-часовой цикл времени суток, смена сезонов и погоды, зрелищные эффекты аварий и столкновений, а также улучшенный ИИ. Помимо режима карьеры имеются различные варианты сетевой игры, весёлые и азартные ежедневные испытания.

Трейлер к запуску автосимулятора Project Cars 3 и невысокие оценки критиков

К сожалению, на Metacritic рейтинг нового гоночного симулятора пока заметно ниже, чем показатели первой (83 балла из 100) и второй (84 балла) частей Project Cars. На момент написания среди критиков на ПК игра получила 70 баллов, на PS4 — 73, а на Xbox One — 68 баллов. Рейтинг от игроков на ПК пока не доступен, а на обеих консолях гонки получили менее 4 баллов.

Трейлер к запуску автосимулятора Project Cars 3 и невысокие оценки критиков


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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