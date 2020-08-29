Apple удалила учётную запись Epic Games из магазина App Store

Apple удалила учётную запись Epic Games из магазина App Store

В середине августа Apple заявила о намерении удалить из App Store учётную запись Epic Games, если разработчики продолжат нарушать правила платформы, осуществляя поддержку собственного платёжного механизма в популярной игре Fortnite. Теперь Apple перешла от угроз к действиям и удалила аккаунт Epic Games, заблокировав тем самым доступ студии к инструментам разработки на iOS и macOS.

Стоит отметить, что хотя на данный момент учётная запись Epic Games действительно удалена, связанный с движком Unreal Engine профиль продолжает работать. Вероятно, Apple хотела бы удалить и его, но ранее суд запретил делать это, пока не будет завершено разбирательство с Epic Games.

Fortnite последние недели недоступна для загрузки из App Store, но другие популярные проекты Epic Games, такие как Infinity Blades Stickers и Battle Breakers, оставались доступны пользователям. Теперь же, когда действие аккаунта разработчиков было прекращено, этих приложений больше нет в магазине App Store. Любопытно, но Fortnite продолжает работать на устройствах с iOS, на которые игра была загружена до удаления из магазина цифрового контента.

Apple в своём заявлении подтвердила, что аккаунт Epic Games был удалён и выразила сожаления по этому поводу.

«Мы разочарованы тем, что нам пришлось удалить учётную запись Epic Games в App Store. Мы много лет работали с командой Epic Games над их релизами. Суд рекомендовал Epic придерживаться принципов платформы во время рассмотрения дела, соблюдая правила, которым компания следовала в течение последнего десятилетия. Epic отказалась. Вместо этого они неоднократно загружали обновления Fortnite, нарушающие правила App Store. Это несправедливо по отношению ко всем другим разработчикам в App Store и втягивает пользователей в борьбу Epic. Мы надеемся, что сможем работать вместе в будущем, но к сожалению, сегодня это невозможно», — говорится в заявлении Apple.

Несмотря на то, что Fortnite продолжает работать на устройствах Apple, было объявлено о том, что функция внутриигровых покупок перестанет действовать, что явно сделает игру менее привлекательной.

Напомним, конфликт между Apple и Epic Games начался в середине августа, когда вместе с очередным обновлением в Fortnite появился собственный механизм оплаты покупок, позволяющий приобретать контент в обход сервисного сбора Apple в размере 30 %.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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