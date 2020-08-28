Запуск условно-бесплатной королевской битвы Spellbreak состоится 3 сентября

Студия Proletariat на gamescom 2020: Opening Night Live объявила о том, что условно-бесплатная королевская битва Spellbreak выйдет на ПК (Epic Games Store), PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch уже 3 сентября. Игра будет поддерживать кроссплей между всеми платформами.

Spellbreak позволит игрокам поучаствовать в битвах за выживание между волшебниками. Проект предложит на выбор шесть различных классов героев, в том числе создающего стены из огня пироманта, управляющего грозой проводника и владеющего силой льда ледорождённого. Пользователи смогут наделить своих бойцов талантами, а также комбинировать десятки заклинаний, рун и предметов в соответствии со своим стилем боя.

В этой королевской битве игроки вольны вступать в сражения с пользователями со всего мира в нескольких режимах, а также раскрывать секреты Пустых земель — раздробленного волшебного мира со множеством разнообразных областей: от шепчущихся болот до глубоких сосновых лесов и пустынных городов.



