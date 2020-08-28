По мотивам Ni No Kuni выйдет мобильная MMO, но пока только в Японии

Серия японских ролевых игр Ni No Kuni (в январе по мотивам даже вышло аниме от Netflix) от Level-5 вскоре превратится в MMO. Судя по свежему трейлеру, многопользовательская ролевая онлайн-игра Ni No Kuni: Cross Worlds сможет похвастаться неплохой по мобильным меркам графикой. К сожалению, официальный сайт пока подтвердил выход до конца 2020 года только на японском рынке (на iOS и Android).

История игры посвящена путешествию между двумя связанными мирами (нашим собственным и Ni No Kuni). Согласно сюжету, герой становится бета-тестером предстоящей VR-игры, а при погружении в виртуальный мир обнаруживает, что эта фантастическая вселенная вполне реальна.

«Встретив загадочную женщину по имени Рания, главный герой узнаёт свою миссию. Чтобы выполнить задание, ему придётся противостоять могущественным врагам и отстроить королевство… Но можно ли спасти связанные миры от разрушения?» — говорится в описании Ni No Kuni: Cross Worlds.

Разработкой проекта на движке Unreal Engine занимаются в Level-5 и Netmarble — вторая студия ранее трудилась над Lineage 2: Revolution. Обещан знаменитый визуальный стиль, качественные сюжетные сцены, пять классов (ведьма, мечник, лучник, инженер и разрушитель) и возможность сражаться с другими игроками.

В новом трейлере Cross Worlds запечатлены несколько красивых локаций, интригующие персонажи и довольно странное на вид дерево с человеческим лицом. Наверняка со временем проект доберётся и до западного рынка, а также найдёт своё место и на других платформах вроде Nintendo Switch.



