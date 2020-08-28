По мотивам Ni No Kuni выйдет мобильная MMO, но пока только в Японии

По мотивам Ni No Kuni выйдет мобильная MMO, но пока только в Японии

Серия японских ролевых игр Ni No Kuni (в январе по мотивам даже вышло аниме от Netflix) от Level-5 вскоре превратится в MMO. Судя по свежему трейлеру, многопользовательская ролевая онлайн-игра Ni No Kuni: Cross Worlds сможет похвастаться неплохой по мобильным меркам графикой. К сожалению, официальный сайт пока подтвердил выход до конца 2020 года только на японском рынке (на iOS и Android).

История игры посвящена путешествию между двумя связанными мирами (нашим собственным и Ni No Kuni). Согласно сюжету, герой становится бета-тестером предстоящей VR-игры, а при погружении в виртуальный мир обнаруживает, что эта фантастическая вселенная вполне реальна.

«Встретив загадочную женщину по имени Рания, главный герой узнаёт свою миссию. Чтобы выполнить задание, ему придётся противостоять могущественным врагам и отстроить королевство… Но можно ли спасти связанные миры от разрушения?» — говорится в описании Ni No Kuni: Cross Worlds.

По мотивам Ni No Kuni выйдет мобильная MMO, но пока только в Японии

Разработкой проекта на движке Unreal Engine занимаются в Level-5 и Netmarble — вторая студия ранее трудилась над Lineage 2: Revolution. Обещан знаменитый визуальный стиль, качественные сюжетные сцены, пять классов (ведьма, мечник, лучник, инженер и разрушитель) и возможность сражаться с другими игроками.

По мотивам Ni No Kuni выйдет мобильная MMO, но пока только в Японии

В новом трейлере Cross Worlds запечатлены несколько красивых локаций, интригующие персонажи и довольно странное на вид дерево с человеческим лицом. Наверняка со временем проект доберётся и до западного рынка, а также найдёт своё место и на других платформах вроде Nintendo Switch.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Nintendo подготовила новую ревизию Switch. В ней изменилась почти вся начинкаNintendo подготовила новую ревизию Switch. В ней изменилась почти вся начинка
С началом второго сезона в Fall Guys: Ultimate Knockout появится средневековый контентС началом второго сезона в Fall Guys: Ultimate Knockout появится средневековый контент
Видео: представлен рисованный ролевой боевик Sonzai для ПК и консолейВидео: представлен рисованный ролевой боевик Sonzai для ПК и консолей
Власти Китая заблокировали трейлер Call of Duty: Black Ops Cold War из-за кадров с площади ТяньаньмэньВласти Китая заблокировали трейлер Call of Duty: Black Ops Cold War из-за кадров с площади Тяньаньмэнь
Кошмар на двоих: хоррор Little Nightmares II поступит в продажу 11 февраляКошмар на двоих: хоррор Little Nightmares II поступит в продажу 11 февраля
Блок рекламы


Похожие новости
Отель, буря, суицид: приключение The Suicide of Rachel Foster выйдет на консолях 26 августаОтель, буря, суицид: приключение The Suicide of Rachel Foster выйдет на консолях 26 августа
Вдохновлённый Fatal Frame хоррор Sense: A Cyberpunk Ghost Story выйдет на ПК 25 августаВдохновлённый Fatal Frame хоррор Sense: A Cyberpunk Ghost Story выйдет на ПК 25 августа
К списку платформ Torchlight III добавилась Nintendo Switch — игра выйдет осеньюК списку платформ Torchlight III добавилась Nintendo Switch — игра выйдет осенью
Слухи: переиздание Need for Speed: Hot Pursuit выйдет в ноябреСлухи: переиздание Need for Speed: Hot Pursuit выйдет в ноябре
Авторы Alan Wake и Control рассказали о проекте Vanguard и двух пока неизвестных играхАвторы Alan Wake и Control рассказали о проекте Vanguard и двух пока неизвестных играх
Square Enix пытается отбить затраты? Эксклюзивный контент в Marvel\'s Avengers будет не только для PlayStationSquare Enix пытается отбить затраты? Эксклюзивный контент в Marvel\'s Avengers будет не только для PlayStation
Милое приключение или триллер? Авторы Bugsnax показали трейлер об охоте на багснексовМилое приключение или триллер? Авторы Bugsnax показали трейлер об охоте на багснексов
The Initiative: трассировка лучей может изменить не только графику, но и геймплей игр на PS5 и Xbox Series XThe Initiative: трассировка лучей может изменить не только графику, но и геймплей игр на PS5 и Xbox Series X
Файтинг Guilty Gear: Strive выйдет весной 2021 на PS5, PS4, ПК и аркадных автоматахФайтинг Guilty Gear: Strive выйдет весной 2021 на PS5, PS4, ПК и аркадных автоматах
От огромного паука до левитирующей головы с туловищем: журналисты показали работу режима для арахнофобов в GroundedОт огромного паука до левитирующей головы с туловищем: журналисты показали работу режима для арахнофобов в Grounded
Последние новости
Подгружаем последние новости