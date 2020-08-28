Видео: трейлер к запуску Wasteland 3 обещает богатую историю и глубокую боевую систему

Издательство Deep Silver и студия-разработчик inXile Entertainment сегодня утром выпустили Wasteland 3, а во время церемонии открытия gamescom 2020 представили трейлер к выходу этой ролевой игры. Ролик знакомит с некоторыми героями и демонстрирует геймплейную нарезку.

Краудфандинговая кампания по сбору средств на создание Wasteland 3 завершилась в конце 2016-го, и прошедшие с тех пор почти четыре года команда трудилась, чтобы воплотить свои обещания в жизнь — в обращении по поводу запуска разработчики выразили надежду, что результат оправдает и даже превзойдёт ожидания поклонников.

«Независимо от того, поддерживали вы игру на ранних этапах разработки или только сейчас знакомитесь с нею через Xbox Game Pass, мы приветствуем вас в нашем мрачном, забавном и суровом видении постапокалиптического Колорадо. Приглашаем сделать первые шаги в сложных тактических боях и пройти десятки часов глубокой истории, полной ярких персонажей, перипетий и сложных этических решений. Вам придётся сделать выбор и смириться с последствиями, потому как главное в серии Wasteland — реакция на ваши решения, так что способов изменить жизнь Колорадо и его обитателей будет множество»,— сообщили создатели.

Кстати, в первых обзорах, вышедших заранее, журналисты в целом высоко оценили Wasteland 3. Они похвалили проект за ролевую вариативность, обилие возможностей индивидуализации, но поругали за отсутствие значимых нововведений и проблемы технического характера.

В Wasteland 3 игрокам предложено возглавить отряд пустынных рейнджеров — законников, пытающихся возродить общество из пепла после ядерной войны. Со времён катастрофы прошло более ста лет: герои ведут безнадёжную борьбу в надежде сохранить любимую Аризону. В этой битве помощь внезапно предлагает самопровозглашённый Патриарх Колорадо. Он хочет, чтобы земли были спасены от амбиций трёх его кровожадных детей.

Согласившись на отчаянное задание, придётся оставить жаркую пустыню и начать всё с начала в заснеженных горах. Предстоит строить базу, находить технику для передвижения по снегу, обучать рекрутов и сражаться на опасных замёрзших пустошах. Только игроку решать, кому довериться в этих землях, раздираемых на части коррупцией, интригами, воюющими фракциями, безумными культистами, бандами головорезов и непримиримыми родственниками. Можно стать как спасителем Колорадо, так и его худшим ночным кошмаром.

Обещана глубокая пошаговая тактическая боевая система и меняющаяся в зависимости от принятых решений история, полная неожиданных поворотов и суровых моральных дилемм. В отряд может войти до шести рейнджеров — их позволяют настроить под собственный игровой стиль с помощью модификаторов и способностей. В распоряжении имеется боевой грузовик, который может быть превращён в грозное оружие.

Wasteland 3 доступна на ПК (Steam, GOG, Windows 10), PlayStation 4 и Xbox One, а также подписчикам службы Xbox Game Pass.



