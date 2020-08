«Я знаю, вы боитесь»: VR-шутер Medal of Honor: Above and Beyond получил насыщенный экшеном трейлер

На церемонии открытия выставки gamescom 2020, которая в этом году проходит в формате онлайн-шоу, Respawn Entertainment и Electronic Arts представили новый трейлер VR-шутера Medal of Honor: Above and Beyond. Ролик демонстрирует сюжетную завязку и содержит много зрелищных сцен, а также позволяет понять, какие геймплейные механики реализованы в игре.

Сначала в трейлере показывают, как командир вдохновляет солдат перед битвой: «Я знаю, вы боитесь. И мне тоже страшно». Затем идёт нарезка зрелищных сцен с высадкой на побережье и прыжками с парашютом. После этого зрителям раскрывают сюжетную завязку, согласно которой игроки станут частью французского сопротивления. Пользователям предстоит разузнать о секретном плане Гестапо и помешать его осуществлению.

Судя по ролику, в Medal of Honor: Above and Beyond предстоит много сражаться в разнообразных условиях, применяя оружие времён Второй мировой войны. Главный герой также сможет метать ножи, использовать гранаты и устанавливать динамит. А ещё трейлер даёт понять, что в игре будет немало зрелищных постановочных сцен с большой концентрацией экшена.

Medal of Honor: Above and Beyond выйдет в 2020 году в качестве эксклюзива Oculus Rift. Точная дата релиза пока не сообщается.