В EGS началась раздача Hitman и Shadowrun Collection

В EGS началась раздача Hitman и Shadowrun Collection

В Epic Games Store стартовала раздача двух новых проектов — Hitman и Shadowrun Collection. Акция продлится до 3 сентября. Забрать проекты можно прямо на сайте магазина.

Hitman — первый сезон перезапуска истории всемирно известного киллера Агента 47. Пользователям предстоит выполнить ряд основных миссий в различных локациях по всему миру и ряд дополнительных контрактов. Игра вышла в 2016 году и получила положительные отзывы на Metacritic.

Shadowrun Collection — сборник из трёх тактических ролевых игр от студии Harebrained Schemes. Действие разворачивается в вымышленном мире с элементами киберпанка и фэнтези: его жители стремятся овладеть не только технологическими новшествами, но и магией.

Epic Games также назвала следующий проект, который попадёт в раздачу. Им оказалась пошаговая тактическая игра Into the Breach. Магазин подарит её повторно — подобная акция уже проходила в декабре 2019 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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