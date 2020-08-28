С началом второго сезона в Fall Guys: Ultimate Knockout появится средневековый контент

С началом второго сезона в Fall Guys: Ultimate Knockout появится средневековый контент

Независимая студия Mediatonic совместно с издательством Devolver Digital в рамках церемонии открытия выставки gamescom 2020 поделились первыми подробностями и трейлером второго сезона Fall Guys: Ultimate Knockout.

Новая порция контента для нелепой состязательной аркады оказалась со средневековым уклоном: персонажам предстоит перевоплотиться в героев известного периода и столкнуться на аренах, вдохновлённых «грандиозными историями» того времени.

В частности, обещаны тематические костюмы (рыцари, паладины, викинги, волшебники, драконы) и режимы. Всё это появится в Fall Guys: Ultimate Knockout на протяжении октября текущего года.

«Пересекайте огромные разводные мосты, уклоняйтесь от раскачивающихся топоров и вскарабкивайтесь по передвижным осадным пандусам в попытке завоевать славу на игровом шоу», — призвал ведущий геймдизайнер проекта Джо Уолш (Joe Walsh).

Fall Guys: Ultimate Knockout доступна пока только на PC (Steam) и PlayStation 4, но в будущем появится на мобильных устройствах — соответствующие права на днях приобрело китайское издательство Bilibili.

За время пребывания в подборке PlayStation Plus проект успел стать самым скачиваемым в истории сервиса. Раздача Fall Guys: Ultimate Knockout в рамках подписки продлится до 31 августа включительно.

Не отстаёт от консольной версии и Steam — ранее Devolver Digital сообщила, что продажи Fall Guys: Ultimate Knockout в сервисе цифровой дистрибуции Valve уже превысили 7 млн копий.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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