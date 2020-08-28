Кошмар на двоих: хоррор Little Nightmares II поступит в продажу 11 февраля

Кошмар на двоих: хоррор Little Nightmares II поступит в продажу 11 февраля

Издательство Bandai Namco Entertainment и студия Tarsier объявили о том, что приключенческий хоррор Little Nightmares II выйдет 11 февраля на ПК, Xbox One и PlayStation 4, а до конца 2021 года доберётся до Xbox Series X и PlayStation 5.

В Little Nightmares II вы возьмёте на себя роль маленького мальчика по имени Моно, который попал в ловушку мира, искажённого гудящей передачей далёкой башни. Вместе с Шестой — девочкой в жёлтом плаще — в качестве проводника Моно намеревается раскрыть тёмные секреты Сигнальной башни и спасти Шестую от ужасной судьбы.

Путешествие будет непростым, поскольку Моно и Шестая столкнутся с ужасными жителями этого мира, которые подстерегают героев на каждом шагу. Персонажам предстоит перехитрить Учителя-садиста, пережить нападение кровожадного Охотника и встретить другие воплощения зла, от которых «волосы встают дыбом».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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