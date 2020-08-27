Nintendo подготовила новую ревизию Switch. В ней изменилась почти вся начинка

В базе данных Федеральной комиссии по связи США (FCC) появилась информация о новой ревизии игровой консоли Nintendo Switch. Там же указывается, какие именно изменения сделала японская компания в своей приставке.

Сразу отметим, что речь не идёт о приставке Switch Pro, которая, согласно ожиданиям, должна появится на рынке в 2021 году и получит поддержку разрешения 4K. Информация в базе FCC сообщает просто об очередной ревизии ныне существующей Nintendo Switch. Аналогичный переход на новую ревизию приставки был, например, и в прошлом году.

В документах указывается, что Nintendo использовала для свежей ревизии новую систему-на-чипе (SoC), память, а также материнскую плату.

В документах американского ведомства новая ревизия Switch фигурирует под маркировкой BKEHAT002. FCC также опубликовала фотографии обновлённых компонентов приставки. Однако они, к сожалению, в низком разрешении. Тем не менее на снимках можно разобрать, что в основе консоли используется чипсет с маркировкой NVIDIA 1923A1.

Поиск процессора по данному номеру ничего не выдаёт, однако некоторые пользователи форума ResetEra предполагают, что речь идёт о чипе Tegra X1+. На базе этого процессора NVIDIA выпустила в конце прошлого года свои медиаприставки Shield TV и Shield TV Pro.

В сопроводительных документах также указывается, что новая ревизия Nintendo Switch получила поддержку технологии Bluetooth Low Energy (BLE). Текущая ревизия приставки использует обычный Bluetooth для подключения контроллеров. Вряд ли поддержка нового стандарта позволит серьёзно расширить беспроводные возможности Switch. О внешних изменениях приставки также ничего не сообщается. Это подтверждают фотографии, опубликованные FCC.

О переходе на текущую ревизию Switch компания Nintendo формально сообщала лишь через свой японский аккаунт в Twitter . Весьма вероятно, что и в этот раз вокруг перехода на новую ревизию японский производитель не будет поднимать лишнего шума.



