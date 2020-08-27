Видео: игрок в Microsoft Flight Simulator залетел в самый центр урагана «Лаура»

Погодные условия в Microsoft Flight Simulator могут настраиваться вручную и формироваться на основе реальных данных. Последней особенностью воспользовался автор YouTube-канала TmarTn2. Энтузиаст сел за штурвал в игре и отправился посмотреть на ураган «Лаура», который навис над Мексиканским заливом и уже успел обрушиться на побережье американского штата Луизиана.

Ролик TmarTn2 длится более получаса, так как в нём показан почти весь путь к цели, начиная со взлёта. Блогер отправился к урагану на небольшом самолёте, чтобы, судя по всему, упростить управление в сложных погодных условиях. К «Лауре» ютубер добрался только ближе к последней трети видео.

TmarTn2 успел продемонстрировать, как выглядят тучи в области, которую охватил ураган, затем влетел на территорию «Лауры», вследствие чего видимость стала нулевой. Моментами самолёт трясло, но не слишком сильно.

Напомним, это уже не первый случай, когда в Microsoft Flight Simulator пытаются исследовать необычные погодные условия. Журналист портала Eurogamer во время бета-теста симулятора сумел пролететь над тропическим штормом «Исайяс».

Microsoft Flight Simulator вышла 18 августа 2020 года на ПК. В Steam игра получила более 9 тыс. отзывов, 70 % из которых положительные. Ранние отрицательные рецензии связаны с техническими проблемами и загрузкой преимущественной части файлов через отдельный лаунчер.



