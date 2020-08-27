Видео: представлен рисованный ролевой боевик Sonzai для ПК и консолей

Американское издательство Top Hat Studios и индийская студия 2 Odd Diodes представили Sonzai — рисованную ролевую игру о жизни, магии и отношениях. Проект выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, Switch, ПК (в Steam) и других устройствах в 2022 году. Заодно разработчики выпустили трейлер.

Sonzai — это двухмерный ролевой экшен-платформер. Действие разворачивается в Кумотоси — волшебном городе, где живут юные маги. Пользователь берёт на себя роль студента, который готов начать в Кумотоси новую жизнь. Протагониста ждут новые возможности и друзья, а также тёмные секреты.

Игроку предстоит выстраивать отношения с окружающими людьми и выяснять истинную природу магии. Социальные связи влияют как на ход истории, так и на объём навыков персонажа.

Sonzai с её необычным внешним видом — авторский дебют дуэта 2 Odd Diodes из индийской Калькутты. Минималистичный художественный стиль подчёркивает анимация: каждый кадр нарисован вручную.

Обещана интуитивная боевая система с ролевой составляющей, широким выбором оружия, модификаторами экипировки и настраиваемыми умениями персонажа на основе пассивных и активных рун. Сражения в игре сочетаются с традиционными элементами симулятора жизни.

В Sonzai будет масса локаций, включая горящий город рядом с Кумотоси и подземную цивилизацию — у каждой области своя эстетика и обитатели.



