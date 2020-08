Steam-версия Fall Guys: Ultimate Knockout взяла новую высоту — 7 млн проданных копий

Издательство Devolver Digital у себя в микроблоге сообщило, что продажи несерьёзной состязательной аркады Fall Guys: Ultimate Knockout в сервисе цифровой дистрибуции Steam превысили 7 млн копий.

Напомним, буквально 10 августа Devolver Digital докладывала о 2 млн реализованных копий. Таким образом, менее чем за три недели с тех пор Steam-версии Fall Guys: Ultimate Knockout удалось привлечь ещё 5 млн платёжеспособных игроков.

По случаю достижения Fall Guys: Ultimate Knockout новой высоты в Devolver Digital похвалили разработчиков из независимой студии Mediatonic: «Удивительный успех для такой замечательной группы людей».

«Насколько же поразительно и ошеломляюще видеть, как столь много людей самых разных возрастов по всему миру наслаждаются Fall Guys!» — прокомментировал результат старший менеджер сообщества Mediatonic Оливер Хиндл (Oliver Hindle).

Congrats to our friends @Mediatonic as @FallGuysGame crosses 7 million units on Steam and is the most downloaded PS Plus game of all time!

An amazing accomplishment from a wonderful group of folks. pic.twitter.com/UoWEqxiUi4

— Devolver Digital (@devolverdigital) August 26, 2020