Авторы Destroy All Humans! назвали SSD в Xbox Series X и PS5 «фантастическим» апгрейдом

Авторы Destroy All Humans! назвали SSD в Xbox Series X и PS5 «фантастическим» апгрейдом

Студия Black Forest Games, которая недавно выпустила ремейк Destroy All Humans!, в интервью GamingBolt прокомментировала особенности консолей нового поколения Xbox Series X и PlayStation 5. В первую очередь её поразил твердотельный накопитель (SSD), который представляет собой «фантастический» апгрейд.

Xbox Series X поступит в продажу уже в ноябре этого года, PlayStation 5 — скорее всего, тоже. Разработчики не раз говорили о том, что новые консоли ознаменуют значительный технологический скачок по сравнению со своими предшественницами. Одним из наиболее интересных аспектов следующего поколения является твердотельный накопитель.

Авторы Destroy All Humans! назвали SSD в Xbox Series X и PS5 «фантастическим» апгрейдом

По мнению технического директора Black Forest Games Йохана Конради (Johan Conradie), уровень производительности SSD в Xbox Series X и PlayStation 5 невероятно высок и впечатляет: «Вы увидите революцию в играх следующего поколения, где загрузки максимально сократятся или их не будет вовсе». Конради добавил, что PlayStation 5 станет платформой для оптимизации процессора. Цель — в достижении одинаковой конечной производительности на обеих платформах.

Вместе с тем в Black Forest Games не планируют обновлять Destroy All Humans! до версии для консолей следующего поколения. Игра будет доступна только в рамках программы обратной совместимости, если команда не передумает.

Ремейк Destroy All Humans! доступен на ПК, Xbox One и PlayStation 4.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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