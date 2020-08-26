Авторы Destroy All Humans! назвали SSD в Xbox Series X и PS5 «фантастическим» апгрейдом

Студия Black Forest Games, которая недавно выпустила ремейк Destroy All Humans!, в интервью GamingBolt прокомментировала особенности консолей нового поколения Xbox Series X и PlayStation 5. В первую очередь её поразил твердотельный накопитель (SSD), который представляет собой «фантастический» апгрейд.

Xbox Series X поступит в продажу уже в ноябре этого года, PlayStation 5 — скорее всего, тоже. Разработчики не раз говорили о том, что новые консоли ознаменуют значительный технологический скачок по сравнению со своими предшественницами. Одним из наиболее интересных аспектов следующего поколения является твердотельный накопитель.

По мнению технического директора Black Forest Games Йохана Конради (Johan Conradie), уровень производительности SSD в Xbox Series X и PlayStation 5 невероятно высок и впечатляет: «Вы увидите революцию в играх следующего поколения, где загрузки максимально сократятся или их не будет вовсе». Конради добавил, что PlayStation 5 станет платформой для оптимизации процессора. Цель — в достижении одинаковой конечной производительности на обеих платформах.

Вместе с тем в Black Forest Games не планируют обновлять Destroy All Humans! до версии для консолей следующего поколения. Игра будет доступна только в рамках программы обратной совместимости, если команда не передумает.

Ремейк Destroy All Humans! доступен на ПК, Xbox One и PlayStation 4.



