Скрестить мечи с Дартом Вейдером: боевик Vader Immortal вышел на PS VR и получил свежий трейлер

Скрестить мечи с Дартом Вейдером: боевик Vader Immortal вышел на PS VR и получил свежий трейлер

Принадлежащая Lucasfilm компания ILMxLAB ещё в мае объявила, что прошлогодний эксклюзив VR-шлемов Facebook Oculus — боевик Vader Immortal: A Star Wars VR Series — выйдет летом на PlayStation VR. Обещание это было сдержано, пусть и на самом излёте лета: игра стала доступна на платформе Sony и продаётся за $29,99. Заодно был представлен насыщенный ролик.

Каждая из трёх глав Vader Immortal: A Star Wars VR Series занимает около часа и наполнена сюжетом, который написан сценаристом Дэвидом С. Гойером (David S. Goyer), наиболее известным своими работами над трилогиями «Блэйд» и «Тёмный рыцарь». Действие происходит на покрытой лавой планете Мустафар между событиями эпизодов «Месть ситхов» и «Новая надежда».

Во время пребывания в этом неблагоприятном мире главному герою, контрабандисту, предстоит исследовать крепость Дарта Вейдера, разгадывать древние тайны планеты и научиться владеть Силой. В приключениях поможет дроид-компаньон по имени ZOE3.

Скрестить мечи с Дартом Вейдером: боевик Vader Immortal вышел на PS VR и получил свежий трейлер

Имеется и тренировочный режим «Додзё на световых мечах». Версия игры для PlayStation VR разрабатывается студией ILMxLAB в сотрудничестве с Black Shamrock. Проект был изначально заявлен ещё в 2016 году на Celebration Europe, а в сентябре 2018-го опубликовали первый тизер.

Скрестить мечи с Дартом Вейдером: боевик Vader Immortal вышел на PS VR и получил свежий трейлер

С точки зрения игрового процесса творение ILMxLAB — не просто фильм в виртуальной реальности, а полностью интерактивное развлечение. Впрочем, игроки отмечают, что Vader Immortal делает акцент, скорее, на кинематографичности, а не на глубине геймплея. Окружение больше напоминает виртуальные миры в парках развлечений. Так или иначе, игра предлагает сразиться с Дартом Вейдером на световых мечах в виртуальной реальности, что наверняка оценят поклонники вселенной.

Скрестить мечи с Дартом Вейдером: боевик Vader Immortal вышел на PS VR и получил свежий трейлер


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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