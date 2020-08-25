Власти Китая заблокировали трейлер Call of Duty: Black Ops Cold War из-за кадров с площади Тяньаньмэнь

Власти Китая заблокировали трейлер Call of Duty: Black Ops Cold War из-за кадров с площади Тяньаньмэнь

На прошлой неделе компания Activision Blizzard выпустила трейлер шутера Call of Duty: Black Ops Cold War, который будет полноценно представлен завтра, 26 августа. Видео состояло из кадров самых разных событий, произошедших в эпоху холодной войны. С тех пор трейлер был запрещён в Китае, поскольку в него вошли кадры с протестов 1989 года на площади Тяньаньмэнь.

В ролике демонстрируется столкновение протестующих и военных в районе площади Тяньаньмэнь в Пекине. Несмотря на то, что кадры были в трейлере Call of Duty: Black Ops Cold War менее секунды (на 1:05), видео резко раскритиковали пользователи Китая (некоторые даже обвинили разработчиков в пропаганде), а затем ролик был заблокирован властями. Позже вышел отредактированный трейлер, где скандальные кадры были заменены чёрным экраном, хотя звук остался.

Протест на площади Тяньаньмэнь был частью более крупного продемократического движения, которое закончилось резнёй 4 июня 1989 года. Вооружённые отряды Народно-освободительной армии Китая прошли маршем по площади вместе с танками и стреляли по протестующим.

Call of Duty: Black Ops Cold War — это шестая часть в подсерии Black Ops от студий Treyarch и Raven Software. Действие игры разворачивается во времена холодной войны. Недавно в Сеть утекли детали сюжетной кампании шутера. По слухам, шутер поступит в продажу 13 ноября на ПК, Xbox One и PlayStation 4.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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