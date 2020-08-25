К Children of Morta вышло благотворительное дополнение — вся выручка пойдёт на помощь животным

К Children of Morta вышло благотворительное дополнение — вся выручка пойдёт на помощь животным

Компания 11 bit studios и студия Dead Mage в сотрудничестве с Humane Society International (Международное гуманитарное общество) выпустили дополнение к Children of Morta под названием «Лапы и когти» (Paws and Claws) на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Вся выручка от покупки DLC пойдёт на благотворительность.

«Paws and Claws — это значимый контент, который мы часто вкладываем в наши игры, — говорит продюсер Children of Morta Кэрол Кала (Karol Kala). — Животные — важная часть оригинальной истории Children of Morta, поэтому расширение отношений с ними в игре казалось естественным. А сотрудничество с такой организацией, как Humane Society International, идеально соответствует образу мышления 11 bit studios, поскольку мы считаем, что компания, производящая значимые игры, должна действовать значимо».

С дополнением Paws and Claws в Children of Morta появятся приют для животных и новая секция в доме. Вас будут навещать олени, лисы, птицы и другие лесные создания — игроки получат возможность кормить зверей и ухаживать за ними. Кроме того, Бергсонам станут доступны новые бонусы, в том числе к опыту и скорости передвижения. Также разработчики рассказали, что дополнение добавит некие интерактивные события и более сотни анимаций.

К Children of Morta вышло благотворительное дополнение — вся выручка пойдёт на помощь животным

Помимо этого, 11 bit studios и Dead Mage выпустили бесплатное обновление Children of Morta, в котором добавили:

  • шесть божественных милостей;
  • восемь расходных материалов (талисман защиты, железная шкура и другие);
  • двенадцать божественных реликвий (пылающий клинок, дикие осколки, посох защиты и другие).
К Children of Morta вышло благотворительное дополнение — вся выручка пойдёт на помощь животным

Children of Morta — это ролевой экшен, в котором целая семья героев пробивается через толпы врагов в процедурно сгенерированных подземельях, пещерах, болотах и лесах, чтобы противостоять наступающей Скверне.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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