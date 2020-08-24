В Spotify появится эксклюзивный киберспортивный подкаст по League of Legends

Spotify объявил о многолетнем сотрудничестве со студией Riot Games, благодаря которому сервис станет центральной платформой для всего аудиоконтента по League of Legends. Об этом пишет The Verge.

До конца года стороны планируют запустить эксклюзивный киберспортивный подкаст Untold Stories: Top Moments from Worlds («Нерассказанные истории: лучшие моменты из миров»). Он приурочен к грядущему чемпионату мира по LoL и будет состоять из девяти эпизодов. Авторы расскажут об игроках, гимне, важных моментах, возьмут интервью у атлетов и многое другое. Кроме этого, Riot будет регулярно обновлять два плейлиста с игровой музыкой.

Как отмечают в The Verge, партнёрство может быть продуктивным для Spotify, потому что композиции из League of Legends очень популярны: плейлист с клипами на YouTube, посвящёнными игре, набрал более 21 млн просмотров, а саундтрек проекта в Spotify насчитывает более 154 млн прослушиваний.

Очередной чемпионат мира по LoL (2020 Season World Championship) пройдёт с сентября по октябрь 2020 года в Шанхае. Как повлияет на его проведение пандемия COVID-19, пока неясно.



