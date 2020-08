Как у конкурента: новый мод добавил в Dota 2 чемпионов из League of Legends

Dota 2 и League of Legends — непримиримые конкуренты среди игр в жанре МОВА. Объединить эти два проекта решил пользователь под псевдонимом i dont feel like playing. Он выложил в мастерской Steam модификацию, которая добавляет в творение Valve чемпионов из League of Legends.

Адаптированные модели бойцов из игры Riot Games не добавляются в общий список, а заменяют героев Dota 2. Создатель модификации позаботился, чтобы чемпионы из LoL занимали наиболее подходящие позиции. Например, Энни (Annie) встанет на место Лины (Lina), а Тимо (Teemo) заменит Мипо (Meepo). Умения перекочевали вместе с персонажами, то есть модификация i dont feel like playing — это не просто замена обликов.

Правда, без недочётов в моде не обошлось. Один из них касается модели Энни, которая выглядит меньше, чем должна на самом деле. Скачать модификацию i dont feel like playing можно в мастерской Steam, а посмотреть на чемпионов LoL в Dota 2 — на прикреплённом выше видео от блогера RossBoomsocks.