Словно спортивная тренировка: во время спидрана Half-Life: Alyx игроку пришлось бегать и ползать по комнате

Недавно завершился спидраннерский фестиваль Summer Games Done Quick 2020 (SGDQ 2020), в рамках которого собрали $2,3 млн на благотворительность. На мероприятии игрок под псевдонимом Buffet Time продемонстрировал быстрое прохождение Half-Life: Alyx. Оно получилось довольно нетипичным, так как в процессе пользователю пришлось быстро бегать и ползать по своей комнате.

Во время фестиваля Buffet Time смог одолеть последнее творение Valve за 31 минуту и 16 секунд. Этот же спидраннер держит четвёртое место в таблице лидеров по скорости прохождения Half-Life: Alyx. Первая позиция в ней принадлежит DillyDogz19 с показателем 27 минут и 17 секунд.

Чтобы продемонстрировать впечатляющий результат на SGDQ 2020, в определённые моменты забега Buffet Time понадобилось быстро перемещаться по комнате и ползать. Вероятнее всего, он неоднократно тренировался для этих моментов, так как сумел остановиться прямо возле шкафа и не удариться об него, а с VR-шлемом на голове можно легко потеряться в пространстве. Импровизированная физкультура понадобилась спидраннеру, чтобы воспользоваться ошибками в Half-Life: Alyx ближе к финалу забега. Эти баги позволили стримеру пропустить значительную часть игры и попасть в нужную локацию.

Half-Life: Alyx вышла 23 марта 2020 года на ПК для шлемов виртуальной реальности с поддержкой SteamVR. На площадке Valve игра получила 31273 отзыва, 98 % из которых положительные.



