Зрители онлайн-марафона спидраннеров SGDQ 2020 пожертвовали на благотворительность более $2,3 млн

Зрители онлайн-марафона спидраннеров SGDQ 2020 пожертвовали на благотворительность более $2,3 млн

Организаторы благотворительного фестиваля спидраннеров Summer Games Done Quick 2020 (SGDQ 2020) на официальном сайте мероприятия опубликовали результаты завершившегося вчера марафона.

Напомним, в связи с текущей ситуацией вокруг пандемии COVID-19 фестиваль было решено перевести целиком в онлайн-формат: как и предполагалось, SGDQ 2020 прошёл в период с 16 по 23 августа.

За указанный промежуток времени более 20 тыс. зрителей Summer Games Done Quick 2020 пожертвовали на счёт гуманитарной организации «Врачи без границ» (Doctors Without Borders) свыше $2,3 млн.

В отличие от двух предыдущих марафонов Games Done Quick, SGDQ 2020 не побил рекорд по сборам на благотворительность, уступив Awesome Games Done Quick 2020 ($3,1 млн) и SGDQ 2019 ($3 млн).

За время SGDQ 2020 стримеры успели пройти на скорость 146 игр, включая совсем недавние (Streets of Rage 4, DOOM Eternal, Half-Life: Alyx) и хиты прошлых лет (Bloodborne, Minecraft, The Witcher 3: Wild Hunt).

«Большое спасибо всем, кто делал пожертвования на протяжении недели: без вас у нас бы ничего не получилось!» — подытожили организаторы SGDQ 2020 в официальном микроблоге Games Done Quick.

Следующий марафон Games Done Quick — AGDQ 2021 — пройдёт с 3 по 10 января 2021 года. Примечательно, что место проведения указано не было: вполне возможно, грядущий фестиваль тоже будет исключительно онлайновым.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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