«Ооо дааааа!» — Cyberpunk 2077 будет предлагать бесплатные DLC

Амбициозный ролевой боевик Cyberpunk 2077 будет предлагать игрокам бесплатные DLC, когда он, наконец, выйдет. В дерзком твите разработчик CD Projekt Red подтвердил это при ответе на вопрос, будет ли Cyberpunk 2077 предлагать бесплатные загружаемые дополнения в духе своего старшего брата — The Witcher 3.

Ответ оказался весьма ярким — он буквально вломился через стену со словами «Ооо дааааа!»:

pic.twitter.com/y5PNLf3nIR — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) August 22, 2020

Если игра действительно последует по стопам DLC для «Ведьмака 3», это просто означает, что будет масса бесплатных дополнений наряду с массивным платным материалам — не все DLC будут бесплатными. Но, судя по комментариям к этому твиту, похоже, многие фанаты весьма обрадовались подтверждению этой информации из первых рук.

Осталось ещё несколько месяцев, прежде чем Cyberpunk 2077 будет готова вырваться из кокона многолетней разработки, но CD Projekt уже давно усердно накручивает ажиотаж вокруг своего видения неонового будущего. Например, недавно разработчики поделились подробностями о различных видах оружия и о трёх вариантах предыстории главного героя.

Запуск одиночной кампании Cyberpunk 2077 ожидается 19 ноября текущего года на ПК, PS4, Xbox One и в службе GeForce Now. В будущем обещан выход и на консолях следующего поколения. Новости об игре в ближайшие недели и месяцы мы будем слышать часто.



