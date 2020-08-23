Warner Bros. рассказала подробности Gotham Knight: игра не во вселенной Batman: Arkham

Warner Bros. рассказала подробности Gotham Knight: игра не во вселенной Batman: Arkham

Спустя около года намёков и слухов, студия WB Games Montreal вчера наконец-то представила свой супергеройский экшен — Gotham Knights. Это игра в открытом мире, где вам предстоит примерить на себя костюмы четырёх членов бэтсемьи после того, как Бэтмен умер.

Вчерашние трейлеры пролили много света на то, что собой представляет Gotham Knights. Но Warner Bros. Interactive Entertainment предоставила дополнительные подробности. Самая важная из них — действие Gotham Knights разворачивается не во вселенной Batman: Arkham.

В Готэм-Сити Gotham Knights будет пять отдельных районов. Игроки смогут использовать различные способы перемещения по городу, включая те, которые вы уже могли видеть в Batman: Akrham — лебёдку, планирующий полёт и транспортные средства. Например, в трейлере Бэтгёрл ездила на бэтцикле.

У каждого из четырёх персонажей будут свои уникальные навыки, а также растущий арсенал оружия и снаряжения. Бэтгёрл (Барбара Гордон) — решительный боец и опытный хакер, хорошо обучена кикбоксингу, капоэйре и джиу-джитсу, а также владеет тонфой. Найтвинг (Дик Грейсон) — прирождённый лидер, старший и самый мудрый член бэтсемьи. Он использует свои акробатические навыки и палки эскримы в сражении с врагами.

Warner Bros. рассказала подробности Gotham Knight: игра не во вселенной Batman: Arkham

Warner Bros. рассказала подробности Gotham Knight: игра не во вселенной Batman: Arkham

Красный колпак (Джейсон Тодд) — поистине сильный антигерой. Он был убит, но воскрес. Джейсон отличается силой на грани человеческих возможностей и мастерством во множестве боевых техник со всеми видами оружия, как традиционными, так и высокотехнологичными. Робин (Тим Дрейк) — мастер дедуктивного мышления. Помимо того, что он вооружён складным посохом и является мастером скрытности, он разбирается в психологии войны и поведенческих науках.

Warner Bros. рассказала подробности Gotham Knight: игра не во вселенной Batman: Arkham

Warner Bros. рассказала подробности Gotham Knight: игра не во вселенной Batman: Arkham

Gotham Knights выйдет в 2021 году на ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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