Через тернии к релизу: Fall Guys отклонил десяток издателей

Через тернии к релизу: Fall Guys до Devolver отклонил десяток издателей

Fall Guys: Ultimate Knockout — один из самых успешных релизов этого года. Игра отлично продаётся на ПК, а её сообщество стало огромным в считанные дни благодаря бесплатной раздаче на PlayStation 4 подписчикам PlayStation Plus. Но, как рассказал разработчик Fall Guys, найти издателя для игры оказалось не так-то просто.

Креативный директор Mediatonic Джефф Тантон (Jeff Tanton) рассказал о создании Fall Guys, её ранней разработке и том, как студии было трудно убедить издателей финансировать проект. По его словам, ведущему геймдизайнеру Джо Уолшу (Joe Walsh) в январе 2018 года пришла в голову идея смешать королевскую битву на 100 человек с физическими испытаниями и тематикой, вдохновлённой японским игровым шоу «Замок Такэси». На тот момент рынок уже был наполнен королевскими битвами.

Через тернии к релизу: Fall Guys до Devolver отклонил десяток издателей

Тогда Fall Guys была известна как Fool’s Gauntlet. Тантон продал идею основателю Mediatonic, и команда создала презентацию, чтобы задать внешний вид игры. Главный концепт-художник Дэн Хоанг (Dan Hoang) придумал дизайн глуповатых персонажей-бобов.

Через тернии к релизу: Fall Guys до Devolver отклонил десяток издателей

На каком-то этапе название игры было изменено на Stumble Chums, а затем стало Fall Guys. Но заручиться помощью издателя, по словам Тантона, было непросто: студия представила игру десятку компаний на Game Developers Conference 2018, пока не вышла на Devolver Digital, которая согласилась профинансировать её. Разработка началась примерно через шесть месяцев.

Через тернии к релизу: Fall Guys до Devolver отклонил десяток издателей

Пока что Fall Guys: Ultimate Knockout доступна лишь на ПК и PlayStation 4, но в будущем может выйти и на других платформах.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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