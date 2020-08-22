Apple ответила на иск Epic Games: Тим Суини соврал, а разработчики Fortnite виноваты сами

Apple ответила на иск Epic Games, в котором разработчик популярной игры Fortnite обвинил компанию в антиконкурентном поведении. В заявлении говорится о том, что Epic Games до конфликта пыталась добиться индивидуальных условий использования App Store, что нарушает правила Apple и игра Fortnite не вернётся в магазин до конца судебного разбирательства. В доказательство этого были представлены три электронных письма главы Epic Games Тима Суини (Tim Sweeney).

«30 июля 2020 года генеральный директор Epic Тим Суини написал мне и моим коллегам электронное письмо с просьбой предоставить "дополнительное соглашение" с Apple, в котором будет заключена специальная сделка с Epic, предполагающая кардинальные изменения процесса распространения приложений Epic для платформы iOS», — сказал Фил Шиллер (Phil Schiller), бывший вице-президент компании из Купертино, а ныне советник Apple и руководитель App Store.

Стоит отметить, что ранее Суини заявил о том, что Epic не планирует добиваться «особых условий» использования App Store, а стремится вести борьбу за основные права разработчиков и потребителей. Теперь же Apple заявила о том, что Суини просил Apple разрешить использование собственного платёжного механизма в Fortnite. Фил Шиллер заявил о том, что Суини написал ему об этом в тот же день, когда был изменён платёжный механизм в Fortnite, и заявил, что Epic «больше не будет соблюдать ограничения Apple на обработку платежей». «Из-за ограничений, накладываемых Apple, Epic не может предоставлять потребителям определённые функциях в наших приложениях для iOS», — написал Суини в другом письме, которое получили главные руководители Apple , включая Тима Кука (Tim Cook).

Стоит отметить, что Epic попросила суд утвердить постановление, на основании которого Fortnite могла бы вернуться в App Store на время разбирательства, однако Apple не готова пойти на такой шаг. «После собственных добровольных действий Epic теперь обращается за помощью. Однако экстренную ситуацию создала она сама», — сказано в заключении юристов Apple .

Позиция Apple продолжает оставаться неизменной. Если Epic удалит из Fortnite собственный механизм оплаты покупок, то игра сможет вернуться в App Store. Если же этого не случится, то Apple заблокирует доступ Epic Games к инструментам разработки приложений для iOS .



