Новый трейлер Iron Harvest знакомит с сюжетом дизельпанковой RTS

В рамках подготовки к запуску Iron Harvest издательство Deep Silver и немецкая студия King Art представили свежий трейлер, приоткрывающий перед нами сюжетную составляющую этой дизельпанковой RTS в альтернативных 1920-х годах.

Ранее уже выходили ролики, посвящённые трём ключевым фракциям: Русвету (напоминает смесь РоSSийской империи и СССР в альтернативном прошлом), Саксонии (переосмысленная Германия) и Полании (дизельпанковая Польша). Игра расскажет об атмосферных событиях альтернативных 1920-х, когда три эти фракции снова столкнулись на полях сражений, ещё помнящих кровавые бои Первой мировой войны. Сюжетная кампания осветит конфликт со стороны всех трёх стран и будет концентрироваться на их уникальных героях.

Сам ролик начинается с Полании: Янек уходит на войну, несмотря на протесты отца и плач сестры. Он, очевидно, уже не вернётся, а сестра со своим ручным медведем станет одним из ключевых героев истории Iron Harvest. Помимо неё, в трейлере присутствует и русветская оперативница Ольга Морозова, и орденоносный ветеран Саксонии Гюнтер фон Дюисбург, и ряд других героев. Есть и царь Николай с советником Распутиным, и кайзер. Нам демонстрируют множество зрелищных схваток и отрывки, намекающие на тайные силы, которые развязали этот конфликт.

Iron Harvest расскажет эпическую историю о конфликте трёх стран, каждая из которых предлагает разные тактические возможности. Игра не только обещает насыщенную историю, охватывающую более 20 миссий в трех кампаниях, но также принесёт поддержку многопользовательского режима с акцентом на тактику. Дополнительные карты для режимов «Схватка» и «Испытание» позволят бросить вызов ИИ в одиночку или в совместном режиме.

Открытая бета-версия уже доступна. Полноценный запуск Iron Harvest на ПК намечен на 1 сентября на площадках Steam, Epic Games Store и GOG. Заявлена полная русская локализация. Выход консольной версии (пока заявлены только варианты для PS4 и Xbox One) запланирован на начало 2021 года.



