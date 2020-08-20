Отличный перезапуск или просто ностальгический трюк? Мнения критиков о новой Battletoads разделились

Сегодня, 20 августа, на ПК и Xbox One выйдет Battletoads — beat 'em up от Dlala Studios и Rare, представляющий собой перезапуск знаменитой классической серии. Критики заблаговременно получили доступ к игре и уже вынесли свой вердикт. Мнения рецензентов по поводу проекта разделились: одни называют его качественным переосмыслением, а другие ругают за отсутствие новшеств и разного рода недочёты.

На Metacritic версия Battletoads для Xbox One получила 71 балл из 100 от журналистов после 32 обзоров. На ПК ситуация похожая — 73 балла на основе 13 рецензий. Ниже приведены выдержки из мнений некоторых изданий.

Atomix (85 баллов): «Несмотря на собственные ошибки, я наслаждался обеими играми [серии] до самого конца. Если у вас есть Game Pass, то попробуйте Battletoads на ПК или Xbox One — вы не пожалеете».

VGC (100 баллов): «Dlala реализовала американские горки, наполненные хаосом, приключениями и испытаниями, которые целиком соответствуют духу Battletoads».

PCMag (50 баллов): «Будучи взрывом из прошлого, Battletoads перестаёт интересовать, когда проходит чувство ностальгии. В новой части есть отличные драки, но также присутствуют разочаровывающие мини-игры и элементы других жанров, которые затмевают радость [при прохождении]».

PC Invasion (60 баллов): «Battletoads — это перезагрузка классической франшизы Rare, неспособная передать веселье и азарт, которые ощущались в оригинальных проектах».



