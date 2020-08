Игроки в Call of Duty: Warzone нашли гигантскую ракету в рамках подготовки к запуску Black Ops Cold War

В течение нескольких недель в сообществе Call of Duty продолжается игра в альтернативной реальности (ARG), при этом некоторые стримеры и пресса получали домой старинные диапроекторы, содержащие подсказки о следующей части серии. Activision уже выпустила тизер Black Ops Cold War, но игроки также обнаружили новый секрет на карте в королевской битве Call of Duty: Warzone.

В среду пользователь форумов Reddit под псевдонимом Uli909 опубликовал короткий видеоролик в ветке Call of Duty: Warzone, который намекает на грядущее событие внутри королевской битвы. В ролике показано, как игроки получают доступ к новому бункеру глубоко внутри карты после ввода кода.

MISSILE in the warzone map! The code to the bunker close to park was revealed today showing what looks like a missile there! The code is 60274513, and you can try entering there for yourselves! The explanation to how the code was found is in the comments :) from r/CODWarzone