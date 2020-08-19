Baldur’s Gate 3 появится в раннем доступе Steam и Stadia уже 30 сентября

Baldur’s Gate 3 появится в раннем доступе Steam и Stadia уже 30 сентября

Как и было обещано, в рамках трансляции Panel From Hell студия Larian огласила дату выхода своей горячо ожидаемой ролевой игры Baldur’s Gate 3 в раннем доступе — 30 сентября текущего года.

В назначенный день Baldur’s Gate 3 поступит в продажу для PC (Steam) и облачного сервиса Google Stadia. Оформить предварительный заказ на проект пока нельзя, но уже известно, что цена игры по пути к полноценному релизу не изменится.

В версии Baldur’s Gate 3 на старте раннего доступа разработчики обещают более 20 часов контента, первый акт истории, редактор персонажа, «несколько» классов и рас, пятерых компаньонов и прокачку до четвёртого уровня.

Со временем в игру добавят онлайновый мультиплеер с поддержкой до четырёх человек и режим разделённого экрана, однако уже на запуске Baldur’s Gate 3 превзойдёт по масштабам аналогичную версию Divinity: Original Sin 2:

  • 80 потенциальных стычек с врагами против 22;
  • 46 тыс. строчек диалогов против 17 тыс.;
  • 596 персонажей против 142;
  • 146 заклинаний и умений против 69.
Baldur’s Gate 3 появится в раннем доступе Steam и Stadia уже 30 сентября

По словам генерального директора Larian Studios Свена Винке (Swen Vincke), версия Baldur’s Gate 3 для раннего доступа предназначена для тех, кто хочет «быстро взглянуть» на текущее состояние игры или помочь с её разработкой.

Что касается релизной версии, то желающим увидеть её придётся запастись терпением: Винке признался, что из-за пандемии COVID-19 разработка Baldur’s Gate 3 замедлилась на 40?50 %.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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