Baldur’s Gate 3 появится в раннем доступе Steam и Stadia уже 30 сентября

Как и было обещано, в рамках трансляции Panel From Hell студия Larian огласила дату выхода своей горячо ожидаемой ролевой игры Baldur’s Gate 3 в раннем доступе — 30 сентября текущего года.

В назначенный день Baldur’s Gate 3 поступит в продажу для PC (Steam) и облачного сервиса Google Stadia. Оформить предварительный заказ на проект пока нельзя, но уже известно, что цена игры по пути к полноценному релизу не изменится.

В версии Baldur’s Gate 3 на старте раннего доступа разработчики обещают более 20 часов контента, первый акт истории, редактор персонажа, «несколько» классов и рас, пятерых компаньонов и прокачку до четвёртого уровня.

Со временем в игру добавят онлайновый мультиплеер с поддержкой до четырёх человек и режим разделённого экрана, однако уже на запуске Baldur’s Gate 3 превзойдёт по масштабам аналогичную версию Divinity: Original Sin 2:

80 потенциальных стычек с врагами против 22;

46 тыс. строчек диалогов против 17 тыс.;

596 персонажей против 142;

146 заклинаний и умений против 69.

По словам генерального директора Larian Studios Свена Винке (Swen Vincke), версия Baldur’s Gate 3 для раннего доступа предназначена для тех, кто хочет «быстро взглянуть» на текущее состояние игры или помочь с её разработкой.

Что касается релизной версии, то желающим увидеть её придётся запастись терпением: Винке признался, что из-за пандемии COVID-19 разработка Baldur’s Gate 3 замедлилась на 40?50 %.



