Облачный игровой сервис GeForce NOW теперь доступен и на Chrome OS

Облачный игровой сервис GeForce NOW теперь доступен и на Chrome OS

Компания NVIDIA объявила о запуске открытого бета-теста игрового сервиса GeForce NOW для владельцев ноутбуков Chromebook, работающих на базе операционной системы Chrome OS. Благодаря этому, портативную рабочую систему можно превратить в полноценного игрового монстра.

Для тех, кто ещё не в курсе, GeForce NOW представляет собой облачный сервис, позволяющий играть в новейшие компьютерные игры на слабых ПК, компьютерах Mac, Android-устройствах и игровых приставках, вроде той же NVIDIA SHIELD. При этом обеспечивается высокое качество графики и поддерживаются новейшие графические технологии, вроде той же трассировки лучей в реальном времени.

При желании GeForce NOW можно пользоваться совершенно бесплатно. Для этого достаточно лишь бесплатно завести аккаунт на сайте сервиса. Однако время одной игровой сессии в данном случае будет ограничено одним часом.

За $5 в месяц пользователю откроется доступ к более чем 650 различным игровым тайтлам. Кроме того, NVIDIA в настоящий момент проводит акцию, предлагая за $25 оформить шестимесячную подписку на GeForce NOW с доступом к эксклюзивному игровому контенту внутри нового многопользовательского шутера Hyper Scape. В виде отдельных предложений покупки обойдутся в $65. Также сервис GeForce Now предлагает синхронизацию игровых библиотек в Steam и Epic Store.

Компания также обещает пополнить свою игровую библиотеку такими потенциальными хитами, как Cyberpunk 2077, релиз которого запланирован на 19 ноября.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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