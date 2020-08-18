Стартовало закрытое тестирование Halo 3: ODST на ПК

Стартовало закрытое тестирование Halo 3: ODST на ПК

Студия 343 Industries запустила закрытое тестирование Halo 3: ODST среди пользователей ПК. Об этом сообщается в твиттере техподдержки игры. К нему получат доступ участники программы Halo Insider.

Поклонникам предоставят доступ к нескольким главам основной кампании шутера и мультиплееру. Также разработчики разрешат тестировщикам попробовать режим Firefight с бесконечными волнами противников. Менеджер сообщества компании Тайлер Дэвис (Tyler Davis) уточнил, что разработчики начал рассылку приглашений. Она продлится в течение нескольких часов. Число участников не уточняется.

Prepare to drop. Halo 3: ODST Flighting kicks off now for both PC and Xbox One! Check https://t.co/SPefehh2zu to see if you've been invited and for instructions. For info on the flight, current known issues, ticket submissions, and more, head over to https://t.co/RNoYlRa8Gy! pic.twitter.com/dKkPLYpgip

Halo Support (@HaloSupport) August 17, 2020

Halo 3: ODST станет предпоследней частью, которая войдёт в состав сборника The Master Chief Collection. После неё авторам останется выпустить на ПК только Halo 4. Даты релиза обеих игр пока не называются.

Напомним, что кроме TMCC, студия параллельно занимается разработкой Halo Infinite. Изначально игру планировали выпустить вместе с запуском Xbox Series X, но недавно её перенесли на 2021 год. Глава 343 Industries Крис Ли (Chris Lee) заявил, что релиз в запланированные сроки навредил бы коллективу и проекту.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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