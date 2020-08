Стартовало закрытое тестирование Halo 3: ODST на ПК

Студия 343 Industries запустила закрытое тестирование Halo 3: ODST среди пользователей ПК. Об этом сообщается в твиттере техподдержки игры. К нему получат доступ участники программы Halo Insider.

Поклонникам предоставят доступ к нескольким главам основной кампании шутера и мультиплееру. Также разработчики разрешат тестировщикам попробовать режим Firefight с бесконечными волнами противников. Менеджер сообщества компании Тайлер Дэвис (Tyler Davis) уточнил, что разработчики начал рассылку приглашений. Она продлится в течение нескольких часов. Число участников не уточняется.

Prepare to drop. Halo 3: ODST Flighting kicks off now for both PC and Xbox One! Check https://t.co/SPefehh2zu to see if you've been invited and for instructions. For info on the flight, current known issues, ticket submissions, and more, head over to https://t.co/RNoYlRa8Gy! pic.twitter.com/dKkPLYpgip

— Halo Support (@HaloSupport) August 17, 2020