Apple собралась полностью закрыть для Epic Games доступ к инструментам разработки под iOS и Mac

Apple собралась полностью закрыть для Epic Games доступ к инструментам разработки под iOS и Mac

Конфликт между Apple и Epic Games получил дальнейшее развитие. Теперь платформодержатель пригрозил разработчику Fortnite полностью удалить его учётную запись из App Store. Об этом пишет CNBC. Это означает, что студия потеряет доступ к инструментам разработки на iOS и Mac.

В Epic Games отметили, что Apple установила им крайний срок до 28 августа. Если стороны к этому моменту не достигнут соглашения, то студия будет исключена из программы для разработчиков и больше не сможет выпускать свои приложения или публиковать обновления текущих сервисов. Запрет также может ограничить использование другого продукта Epic Games — движка Unreal Engine, которым пользуются многие сторонние разработчики. Epic обратилась в суд с требованием заблокировать подобные действия со стороны Apple.

Автор телеграм-канала Addmeto и директор по распространению технологий «Яндекса» Григорий Бакунов считает, что сторонние компании всё-таки смогут использовать Unreal Engine, но, по его словам, у них могут возникнуть проблемы с Unreal Studio и другими инструментами Epic Games.

Как отмечает Tjournal, удаление аккаунта разработчика — это стандартная процедура при нарушении правил App Store. Изначально Apple стремилась к возврату Fortnite в свой магазин, но, вероятно, после того, как конфликт перерос в судебное разбирательство, стратегия изменилась.

Напомним, что конфликт между Epic Games и Apple разразился в середине августа. Разработчики Fortnite попытались скрытно запустить продажу внутриигровой валюты в обход App Store, чтобы избежать уплаты 30-процентной комиссии. Из-за этого Apple удалила приложение из магазина. В ответ Epic Games подала на компанию в суд, обвинив платформодержателя в антиконкурентном поведении.

Сразу же после этого стало известно об аналогичном конфликте с Google. Компания-владелец Android также посчитала действия Epic Games не соответствующими правилам Google Play и удалила игру из него. В ответ Epic Games подала иск и против Google тоже.

Глава Epic Games Тим Суини назвал свои действия борьбой за права потребителей и разработчиков. Он заявил, что в текущей ситуации платформодержатели могут диктовать свои условия и назвал такое положение вещей ужасным. Суини заявил о необходимости бороться за свои права, даже если это «любимая компания вроде Apple».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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