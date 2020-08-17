Почти официально: Xbox Series X будет стоить не дороже $600

Ближе к концу этого года Microsoft должна выпустить долгожданную игровую консоль Xbox Series X. Напомним, что цена устройства до сих пор остаётся тайной. Тем не менее, компания Monster Energy объявила о конкурсе по сбору банок на тему Halo Infinite, который проливает свет на стоимость приставки.

Почти официально: Xbox Series X будет стоить не дороже $600

neowin.net

Согласно информации, указанной в условиях акции, первым призом станет консоль Xbox Series X с копией Halo Infinite. Как сообщается, всего будет разыграно 200 приставок, а сумма призового фонда составляет $119 998. Путём простых подсчётов выясняется, что стоимость каждого приза составит $599,99. Учитывая розничную стоимость игры в $59,99, получается, что приставка будет стоить $540. Однако, куда более вероятно, что Halo Infinite не включена в стоимость, поскольку цена Xbox Series X в размере $599,99 выглядит более правдоподобной.

Достоверная информация о стоимости и доступности консоли должна появиться в течение ближайших нескольких месяцев, когда Microsoft, наконец, представит новую информацию об устройстве широкой публике.

Напомним, что в основе Xbox Series X будет лежать гибридный процессор AMD с восемью ядрами Zen 2 и графическим процессором с 52 вычислительными блоками с архитектурой RDNA2. Также приставка получит скоростной твердотельный накопитель. Всё это должно обеспечить колоссальный скачок в производительности и обеспечит совершенно новый игровой опыт.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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