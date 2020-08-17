Утечка: Джек Блэк подарит внешность игровому персонажу Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Утечка: Джек Блэк подарит внешность игровому персонажу Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Пользователь Reddit под псевдонимом derek420 со ссылкой на своего товарища-датамайнера сообщил, что в предстоящем ремейке двух первых частей Tony Hawk’s Pro Skater появится персонаж с внешностью Джека Блэка (Jack Black).

Энтузиасту удалось откопать в файлах вышедшей на прошлой неделе демоверсии Tony Hawk's Pro Skater 1+2 изображение офицера полиции с лицом знаменитого американского актёра и музыканта.

Судя по всему, речь идёт об офицере Дике — завсегдатае игр серии Tony Hawk's Pro Skater. Полицейский появлялся в разных частях франшизы, начиная с первой и заканчивая сборником Tony Hawk's Pro Skater HD.

Утечка: Джек Блэк подарит внешность игровому персонажу Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Скейтбордист Тони Хоук (Tony Hawk) или представители Activision пока не комментировали возможное участие Блэка в проекте, но сам актёр своего интереса к игре не скрывает.

В мае Блэк опубликовал на личном YouTube-канале ролик, в котором вместе с Хоуком и своими детьми поиграл в Tony Hawk's Pro Skater 1+2 и (с переменным успехом) попробовал себя в роли скейтбордиста.

Подарит ли Блэк офицеру Дику что-либо, помимо внешности, не уточняется. Известно, что голосом знаменитого актёра заговорит (и запоёт) один из персонажей грядущего экшен-платформера Psychonauts 2.

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 выйдет 4 сентября текущего года на PC (Epic Games Store), PlayStation 4 и Xbox One. ПК-версия ремейка будет оснащена системой защиты Denuvo, что нехарактерно для проектов Activision.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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