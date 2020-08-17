Вайс-Сити появится в GTA VI или GTA Online? Take-Two обновила домен gtavicecityonline

Портал PlayStation Universe обратил внимание на обновление двух доменных имён издательством Take-Two Interactive. Речь идёт о gtav.com и gtavicecityonline. С первым всё понятно — этот адрес ведёт на официальный сайт пятой части. А вот обновление второго наталкивает на размышления.

Судя по доменному имени, Вайс-Сити может появиться в GTA Online или многопользовательском режиме будущей шестой части. Официальная информация касательно того, что Rockstar Games трудится над новой Grand Theft Auto, пока не публиковалась, однако данные о ней поступили от журналиста портала Bloomberg Джейсона Шрайера (Jason Schreier). В своём апрельском материале, посвящённом Rockstar, он упомянул, что студия работает над «умеренно большой» GTA VI.

Тем временем из другого источника поступили слухи о Вайс-Сити как месте действия шестой части. Однако их уже успел опровергнуть модератор YouTube-канала GTA Series Videos.

Нельзя также исключать вероятности, что обновление доменов было стандартной процедурой. Комментарии на этот счёт Take-Two не давала.



