Newzoo: аудитория Red Dead Redemption 2 на Xbox One утроилась после добавления игры в Xbox Game Pass

Newzoo: аудитория Red Dead Redemption 2 на Xbox One утроилась после добавления игры в Xbox Game Pass

Исследователи из Newzoo опубликовали интересные данные, касающиеся консольных сервисов-подписок. В частности, Xbox Game Pass и PlayStation Plus на примере Red Dead Redemption 2, Star Wars Battlefront II и Call of Duty: WWII.

Глобальный игровой рынок сейчас больше, чем когда-либо. Только за этот год 2,7 млрд геймеров потратят (по оценкам) $159,3 млрд. Доход от консольных игр увеличится на 6,8 % в годовом исчислении и составит $45,2 миллиарда. Отдельные подписки, такие как Xbox Live Gold, PlayStation Plus, Xbox Game Pass и PlayStation Now становятся всё более важными. В этом году, по оценкам, они принесут индустрии $5,8 миллиардов, что составит 13 % от рынка консолей и 4 % от рынка игр в целом.

Newzoo: аудитория Red Dead Redemption 2 на Xbox One утроилась после добавления игры в Xbox Game Pass

На примере Red Dead Redemption 2 исследователи Newzoo показали, как присутствие игры в каталоге Xbox Game Pass увеличило число активных пользователей в месяц (MAU). Проект был добавлен в сервис спустя 1,5 года после запуска, в мае 2020 года, и показатель MAU на Xbox One в Red Dead Redemption 2 увеличился втрое.

Newzoo: аудитория Red Dead Redemption 2 на Xbox One утроилась после добавления игры в Xbox Game Pass

Зелёная — Xbox One; Синяя — PlayStation 4

Newzoo упомянула, что это же верно почти для всех игр, добавленных в каталог Xbox Game Pass, включая Fallout 76 — аудитория ролевого шутера более чем удвоилась после этого.

PlayStation Plus несколько отличается от Xbox Game Pass. Подписка требуется, в первую очередь, для доступа к сетевым режимам игр на PlayStation 4. Но она также предоставляет ежемесячно своим пользователям бесплатные игры уже почти десять лет. Например, Sony Interactive Entertainment раздала подписчикам Call of Duty: WWII (с 28 мая по 6 июля) и Star Wars Battlefront II (с 2 июня по 6 июля).

Newzoo: аудитория Red Dead Redemption 2 на Xbox One утроилась после добавления игры в Xbox Game Pass

На MAU это отразилось соответствующим образом. И многие игроки продолжили играть после того, как добавили в свою библиотеку эти шутеры. Издателям большое число пользователей очень выгодно: чем дольше люди играют, тем выше вероятность, что они заплатят за внутриигровые элементы.

Как считает Newzoo, всё больше издателей интересуются подписками, поскольку они позволяют одновременно и продавать игры в краткосрочной перспективе, и повышать MAU за счёт абонентов в долгосрочной. Кроме того, подобный подход позволяет разработчикам экспериментировать со способами монетизации.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Слухи: переиздание трилогии Mass Effect анонсируют в сентябреСлухи: переиздание трилогии Mass Effect анонсируют в сентябре
Square Enix пытается отбить затраты? Эксклюзивный контент в Marvel\'s Avengers будет не только для PlayStationSquare Enix пытается отбить затраты? Эксклюзивный контент в Marvel\'s Avengers будет не только для PlayStation
Разработчик компьютерной игры Fortnite подал в суд на Apple и GoogleРазработчик компьютерной игры Fortnite подал в суд на Apple и Google
Энтузиасты уже чинят: для Horizon Zero Dawn вышел мод, исправляющий одну из самых неприятных ошибокЭнтузиасты уже чинят: для Horizon Zero Dawn вышел мод, исправляющий одну из самых неприятных ошибок
«Это нужно прекратить»: игрок в Call of Duty: Warzone продемонстрировал досадную смерть из-за уязвимости«Это нужно прекратить»: игрок в Call of Duty: Warzone продемонстрировал досадную смерть из-за уязвимости
Блок рекламы


Похожие новости
Автор «Скотта Пилигрима» обсуждает с Ubisoft возвращение Scott Pilgrim vs. The World: The GameАвтор «Скотта Пилигрима» обсуждает с Ubisoft возвращение Scott Pilgrim vs. The World: The Game
Разработчик компьютерной игры Fortnite подал в суд на Apple и GoogleРазработчик компьютерной игры Fortnite подал в суд на Apple и Google
Epic Games запустила в Fortnite платежи без комиссии Apple. А та удалила Fortnite из App Store. А Epic Games не растерялась и подала на Apple в судEpic Games запустила в Fortnite платежи без комиссии Apple. А та удалила Fortnite из App Store. А Epic Games не растерялась и подала на Apple в суд
Darksiders: Genesis, Man of Medan, Final Fantasy VII HD и другие игры скоро войдут в Xbox Game PassDarksiders: Genesis, Man of Medan, Final Fantasy VII HD и другие игры скоро войдут в Xbox Game Pass
Новый Microsoft Store на Xbox One станет значительно быстрее и проще в использовании — подробностиНовый Microsoft Store на Xbox One станет значительно быстрее и проще в использовании — подробности
Capcom рассказала о продажах своих главных игр за последние месяцы — ремейку Resident Evil 3 хвастаться оказалось нечемCapcom рассказала о продажах своих главных игр за последние месяцы — ремейку Resident Evil 3 хвастаться оказалось нечем
Сценарист сериала по The Last of Us пообещал расширить и дополнить сюжет оригинальной игры в шоуСценарист сериала по The Last of Us пообещал расширить и дополнить сюжет оригинальной игры в шоу
The Initiative: трассировка лучей может изменить не только графику, но и геймплей игр на PS5 и Xbox Series XThe Initiative: трассировка лучей может изменить не только графику, но и геймплей игр на PS5 и Xbox Series X
MechWarrior 5: Mercenaries стала первой игрой с поддержкой модификаций в Epic Games StoreMechWarrior 5: Mercenaries стала первой игрой с поддержкой модификаций в Epic Games Store
343 Industries подтвердила бесплатный мультиплеер и 120 к/с в Halo Infinite на Xbox Series X343 Industries подтвердила бесплатный мультиплеер и 120 к/с в Halo Infinite на Xbox Series X
Последние новости
Подгружаем последние новости