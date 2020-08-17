Newzoo: аудитория Red Dead Redemption 2 на Xbox One утроилась после добавления игры в Xbox Game Pass

Исследователи из Newzoo опубликовали интересные данные, касающиеся консольных сервисов-подписок. В частности, Xbox Game Pass и PlayStation Plus на примере Red Dead Redemption 2, Star Wars Battlefront II и Call of Duty: WWII.

Глобальный игровой рынок сейчас больше, чем когда-либо. Только за этот год 2,7 млрд геймеров потратят (по оценкам) $159,3 млрд. Доход от консольных игр увеличится на 6,8 % в годовом исчислении и составит $45,2 миллиарда. Отдельные подписки, такие как Xbox Live Gold, PlayStation Plus, Xbox Game Pass и PlayStation Now становятся всё более важными. В этом году, по оценкам, они принесут индустрии $5,8 миллиардов, что составит 13 % от рынка консолей и 4 % от рынка игр в целом.

На примере Red Dead Redemption 2 исследователи Newzoo показали, как присутствие игры в каталоге Xbox Game Pass увеличило число активных пользователей в месяц (MAU). Проект был добавлен в сервис спустя 1,5 года после запуска, в мае 2020 года, и показатель MAU на Xbox One в Red Dead Redemption 2 увеличился втрое.

Зелёная — Xbox One; Синяя — PlayStation 4

Newzoo упомянула, что это же верно почти для всех игр, добавленных в каталог Xbox Game Pass, включая Fallout 76 — аудитория ролевого шутера более чем удвоилась после этого.

PlayStation Plus несколько отличается от Xbox Game Pass. Подписка требуется, в первую очередь, для доступа к сетевым режимам игр на PlayStation 4. Но она также предоставляет ежемесячно своим пользователям бесплатные игры уже почти десять лет. Например, Sony Interactive Entertainment раздала подписчикам Call of Duty: WWII (с 28 мая по 6 июля) и Star Wars Battlefront II (с 2 июня по 6 июля).

На MAU это отразилось соответствующим образом. И многие игроки продолжили играть после того, как добавили в свою библиотеку эти шутеры. Издателям большое число пользователей очень выгодно: чем дольше люди играют, тем выше вероятность, что они заплатят за внутриигровые элементы.

Как считает Newzoo, всё больше издателей интересуются подписками, поскольку они позволяют одновременно и продавать игры в краткосрочной перспективе, и повышать MAU за счёт абонентов в долгосрочной. Кроме того, подобный подход позволяет разработчикам экспериментировать со способами монетизации.



