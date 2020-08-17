Fortnite-DC: к Бэтмену, Харли Квинн и Женщине-кошке в ноябре присоединятся Джокер, Плющ и Мидас

Fortnite?DC: к Бэтмену, Харли Квинн и Женщине-кошке в ноябре присоединятся Джокер, Плющ и Мидас

Компании Warner Bros. Interactive Entertainment, Epic Games и DC анонсировали Fortnite: The Last Laugh Bundle («Кто смеётся последним») — комплект злодеев из комиксов DC, который выйдет в цифровой версии и коробочном издании на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch 17 ноября и консолях следующего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X, когда те будут в продаже.

Комплект «Кто смеётся последним» включает в себя 1000 В-баксов, экипировку Джокера, Ядовитого плюща и Царя Мидаса, а также украшение на спину «Торжество веселья», кирки «Плохая шутка» и «Месть Джокера» и эмоцию «Выбери карту». Позже Epic Games расскажет о том, как пользователям мобильных устройств и ПК заполучить этот комплект в Fortnite. Ранее в игре появились экипировка Харли Квинн и Женщины-кошки, а также кирки «Бита Харли», «Молот Харли», крюк-кошка и эмоция Женщины-кошки.

Fortnite?DC: к Бэтмену, Харли Квинн и Женщине-кошке в ноябре присоединятся Джокер, Плющ и Мидас

Fortnite?DC: к Бэтмену, Харли Квинн и Женщине-кошке в ноябре присоединятся Джокер, Плющ и Мидас

Кроме того, пользователи могут приобрести комплект «Крестоносец в Маске» с костюмом классического Бэтмена и Тёмного рыцаря из киновселенной Нолана, а также дельтапланом «Бэт-глайдер», эмоцией «Бэт-сигнал» и особой киркой.

Fortnite?DC: к Бэтмену, Харли Квинн и Женщине-кошке в ноябре присоединятся Джокер, Плющ и Мидас


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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