«Битва в Нчурдамце»: 15 минут игрового процесса ремейка Skywind на базе Skyrim

«Битва в Нчурдамце»: 15 минут игрового процесса ремейка Skywind на базе Skyrim

Skywind — крупномасштабная модификация на базе The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, которая представляет собой ремейк любимой поклонниками серии ролевого экшена The Elder Scrolls III: Morrowind. Команда, работающая над ней уже не один год, поделилась новой демонстрацией игрового процесса — «Битву в Нчурдамце».

С момента последней демонстрации Skywind прошёл год. Семь месяцев назад разработчики также выпустили последний видеодневник. По словам команды, «Битва в Нчурдамце» представляет достигнутый прогресс в дизайне регионов мира, звуковых эффектах, заданиях, 2D-концептах, 3D-моделировании, механиках, погоде и атмосфере, озвучении и многом другом.

«Одна из самых захватывающих вещей в этом видео — хотя сейчас это может показаться и не самой захватывающей — это то, что мы наконец упростили процесс создания пользовательских скелетов и анимаций существ! Наш Двемерский паук был первой пробой использования этих инструментов, и он в самом деле использует другой скелет, нежели Двемерский паук Скайрима», — рассказали разработчики. Эти инструменты создавались годами, и теперь могут использоваться для новых видов анимации существ, таких как гуаров, квама и силт страйдеров.

«Битва в Нчурдамце»: 15 минут игрового процесса ремейка Skywind на базе Skyrim

В настоящее время команда Skywind ищет новых добровольцев, которые готовы вложить своё время и силы в проект. В частности, разработчикам нужен человек с опытом в озвучении, дизайнер уровней, программист, 3D-моделист и специалист в Creation Kit. Заявку можно подать на официальном сайте.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Слухи: переиздание трилогии Mass Effect анонсируют в сентябреСлухи: переиздание трилогии Mass Effect анонсируют в сентябре
Square Enix пытается отбить затраты? Эксклюзивный контент в Marvel\'s Avengers будет не только для PlayStationSquare Enix пытается отбить затраты? Эксклюзивный контент в Marvel\'s Avengers будет не только для PlayStation
Разработчик компьютерной игры Fortnite подал в суд на Apple и GoogleРазработчик компьютерной игры Fortnite подал в суд на Apple и Google
Энтузиасты уже чинят: для Horizon Zero Dawn вышел мод, исправляющий одну из самых неприятных ошибокЭнтузиасты уже чинят: для Horizon Zero Dawn вышел мод, исправляющий одну из самых неприятных ошибок
«Это нужно прекратить»: игрок в Call of Duty: Warzone продемонстрировал досадную смерть из-за уязвимости«Это нужно прекратить»: игрок в Call of Duty: Warzone продемонстрировал досадную смерть из-за уязвимости
Блок рекламы


Похожие новости
Охота на монстров: 11 минут геймплея шутера Outriders от авторов PainkillerОхота на монстров: 11 минут геймплея шутера Outriders от авторов Painkiller
Arkane рассказала о вариативности игрового процесса и особенностях антуража DeathloopArkane рассказала о вариативности игрового процесса и особенностях антуража Deathloop
Разработка второго эпизода ремейка Final Fantasy VII наконец вошла в полномасштабную фазуРазработка второго эпизода ремейка Final Fantasy VII наконец вошла в полномасштабную фазу
CES 2020: Concept UFO, игровой ПК от Alienware на базе Ryzen, напоминает SwitchCES 2020: Concept UFO, игровой ПК от Alienware на базе Ryzen, напоминает Switch
Google представила сервис игрового стриминга StadiaGoogle представила сервис игрового стриминга Stadia
Облачная консоль Xbox Scarlett Cloud будет построена на базе 7-нм процессора AMD поколения PicassoОблачная консоль Xbox Scarlett Cloud будет построена на базе 7-нм процессора AMD поколения Picasso
Почему Nintendo Switch — будущее игрового дизайнаПочему Nintendo Switch — будущее игрового дизайна
Игровая приставка Tencent Blade Box работает на базе Windows 10Игровая приставка Tencent Blade Box работает на базе Windows 10
Игру Resident Evil 2 полностью переработают при подготовке ремейкаИгру Resident Evil 2 полностью переработают при подготовке ремейка
Исходный код игрового движка Unvanquished на базе id Tech 3 улучшают для стороннего использованияИсходный код игрового движка Unvanquished на базе id Tech 3 улучшают для стороннего использования
Последние новости
Подгружаем последние новости