«Битва в Нчурдамце»: 15 минут игрового процесса ремейка Skywind на базе Skyrim

Skywind — крупномасштабная модификация на базе The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, которая представляет собой ремейк любимой поклонниками серии ролевого экшена The Elder Scrolls III: Morrowind. Команда, работающая над ней уже не один год, поделилась новой демонстрацией игрового процесса — «Битву в Нчурдамце».

С момента последней демонстрации Skywind прошёл год. Семь месяцев назад разработчики также выпустили последний видеодневник. По словам команды, «Битва в Нчурдамце» представляет достигнутый прогресс в дизайне регионов мира, звуковых эффектах, заданиях, 2D-концептах, 3D-моделировании, механиках, погоде и атмосфере, озвучении и многом другом.

«Одна из самых захватывающих вещей в этом видео — хотя сейчас это может показаться и не самой захватывающей — это то, что мы наконец упростили процесс создания пользовательских скелетов и анимаций существ! Наш Двемерский паук был первой пробой использования этих инструментов, и он в самом деле использует другой скелет, нежели Двемерский паук Скайрима», — рассказали разработчики. Эти инструменты создавались годами, и теперь могут использоваться для новых видов анимации существ, таких как гуаров, квама и силт страйдеров.

В настоящее время команда Skywind ищет новых добровольцев, которые готовы вложить своё время и силы в проект. В частности, разработчикам нужен человек с опытом в озвучении, дизайнер уровней, программист, 3D-моделист и специалист в Creation Kit. Заявку можно подать на официальном сайте.



