Amazon UK раскрыл существование The Legend of Zelda: Skyward Sword для Nintendo Switch

И снова интернет-магазин Amazon UK преподносит преждевременные сюрпризы. На сайте была обнаружена страница приключенческого экшена The Legend of Zelda: Skyward Sword для Nintendo Switch. Это одна из самых любимых поклонниками часть серии, которая вышла на Wii в 2011 году.

Действие The Legend of Zelda: Skyward Sword по хронологии разворачивается раньше всех игр серии. Линк рождается не в Хайруле, а облачном городе Скайфолте. Вместе с тем Зельда — не принцесса, а хорошая подруга протагониста. По сюжету главный герой находит меч богини и узнаёт о расположенном под облаками мире, где правит повелитель демонов Гирахим. Конечно же, он решает не оставаться в стороне и победить зло.

Эта часть знаменитой серии сильно отличается от остальных. Прежде всего, управлением. В ней оно завязано на аксессуаре Wii MotionPlus — для удара мечом, защиты щитом, стрельбы из лука и применения других предметов вам нужно совершать взмахи и прочие движения руками. Поэтому неясно, как геймплей будет перенесён на Nintendo Switch. Да, контроллеры Joy-Con имеют гироскоп и поддерживают управление движением, но существует версия консоли без «джойконов» — Nintendo Switch Lite.

Конечно, выход The Legend of Zelda: Skyward Sword не подтверждён. Нельзя исключать, что это ошибка интернет-магазина. Но слух о переиздании игры возникает уже не в первый раз.



