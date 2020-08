Слухи: переиздание Need for Speed: Hot Pursuit выйдет в ноябре

В интернет-магазине Amazon UK была замечена страница пока не анонсированной гоночной игры Need for Speed: Hot Pursuit Remastered. На сайте присутствуют версии только для Xbox One и Nintendo Switch, но ранние слухи указывали на выпуск переиздания также на ПК и PlayStation 4.

Судя по всему, Electronic Arts готовится к анонсу Need for Speed: Hot Pursuit Remastered в ближайшем будущем. Если верить информации, предоставленной Amazon UK, игра поступит в продажу 13 ноября 2020 года. Пока неизвестно, выйдет ли она на Xbox Series X и PlayStation 5, но это очень вероятно.

Напомним, что Need for Speed: Hot Pursuit вышла на ПК, Xbox 360 и PlayStation 3 в 2010 году, а также на Wii, iOS , Android, webOS и Windows Phone. Её разработала студия Criterion Games (серия Burnout). Игра является перезапуском вышедшей в 1998 году Need for Speed III: Hot Pursuit.

Проект предлагает не просто соревновательные заезды на суперкарах, но и полицейские погони. В Need for Speed: Hot Pursuit игроки могут принять роль гонщика или полицейского и пройти обе кампании. Игра получила положительные оценки от десятков изданий: средний рейтинг на Metacritic составляет 88 баллов из 100 на основании 73 обзоров.

Интересно, что в настоящее время новой Need for Speed занимается как раз Criterion Games, которой Electronic Arts передала судьбу франшизы ранее в этом году.