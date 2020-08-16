Тестирование ПК-версии Halo 3: ODST задержалось, но начнётся уже на предстоящей неделе

Не всегда всё идёт так, как нам хочется. Студия 343 Industries объявила о том, что тестирование ПК-версии шутера Halo 3: ODST начнётся на будущей неделе, хотя ранее был заявлен срок «в первой половине августа». Разработчик ожидает, что уж на этот раз тест начнётся как запланировано, но отметил, что «всякое случается, и планы меняются соответственно».

В рамках тестирования Halo 3: ODST игроки смогут пройти значительную часть кампании, а также участвовать в многопользовательских соревновательных матчах и поиграть в режиме Firefight. В дополнение к этому геймерам будет доступен ряд косметических элементов, которые появятся в Halo 3 после выхода Halo 3: ODST на ПК.

Если вы хотите принять участие в тестировании Halo 3: ODST, а также Halo 4, вам нужно зарегистрироваться в программе Halo Insider. Для этого потребуется предоставить 343 Industries данные о характеристиках вашей системы и другую информацию, которую запросит разработчик.

Halo 4 является последней игрой в рамках Halo: The Master Chief Collection. Крайне вероятно, что после выхода её на ПК, 343 Industries также перенесёт на ПК Halo 5: Guardians и она перестанет быть эксклюзивом Xbox One. Многие поклонники беспокоились, успеет ли студия управиться до релиза Halo: Infinite, но теперь это не проблема, ведь выход шутера сдвинут на следующий год.



