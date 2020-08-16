Вакансия Sony подтвердила: шлем следующего поколения PS VR для PS5 уже создаётся

Вакансия Sony подтвердила: шлем следующего поколения PS VR для PS5 уже создаётся

Следующее поколение консолей PlayStation не за горами, так что сведения об этой системе продолжают стабильно поступать. Согласно просочившейся информации в новой вакансии PlayStation на роль разработчика VR, игровая консоль PlayStation 5 получит собственный шлем PS VR следующего поколения.

В вакансии, замеченной сотрудниками ресурса UploadVR, Sony ищет руководителя проекта гарнитуры VR — в ней прямо упоминается, что в задачи входит разработка шлема виртуальной реальности следующего поколения. Это не только означает, что Sony собирается оставить в прошлом современную гарнитуру PS VR, но и представить шлем, специально разработанный для консолей следующего поколения.

Вдобавок к этому в вакансии упомянуты некоторые другие детали. Например, упоминаются работы над конструкцией отвода тепла. Также подтверждаются слухи о создании беспроводной гарнитуры — это неудивительно, учитывая, что Sony в начале прошлого года оформила соответствующий патент.

Sony мало говорила о том, как PS VR будет сочетаться с грядущей PS5. С одной стороны, компания ясно дала понять, что не стоит ждать запуска новой гарнитуры виртуальной реальности вместе с выходом PS5. Однако мы уже знаем, что некоторые игры, которые появятся на PS5 (например, Hitman 3), будут полностью совместимы с режимом VR.

Неудивительно, что Sony собирается продолжать продвижение виртуальной реальности: по последним данным, было продано более 5 миллионов единиц оборудования PS VR, что делает эти шлемы самыми успешными в отрасли. Запуск PS5 должен состояться ближе к концу года, хотя точная дата и цена пока не сообщаются. PS VR следующего поколения, очевидно, выйдет позже.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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