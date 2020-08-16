Новый трейлер стратегии Iron Harvest посвящён войне Полании против Саксонии и Русвета

Новый трейлер стратегии Iron Harvest посвящён войне Полании против Саксонии и Русвета

Издательство Deep Silver и немецкая студия King Art представили трейлер дизельпанковой RTS Iron Harvest в альтернативных 1920-х годах. Ранее выходили ролики, посвящённые фракциям Русвет (напоминает смесь РоSSийской Империи и СССР в альтернативном прошлом) и Саксония (переосмысленная Германия). Теперь выпущен трейлер, концентрирующийся на Полании (дизельпанковой Польше).

Здесь нет игрового процесса, а весь ролик под названием «Искусство войны» состоит по сути из одного рисунка: камера демонстрирует различные его части под закадровый голос, повествующий о сюжете. Согласно рассказу, в 1920 году дым Великой войны ещё вьётся над прекрасными полями Полании. После вторжения превосходящих войск соседних государств Саксонии и Русвета смерть и разруха охватили некогда цветущую местность.

Однако сопротивление Полании ещё не сломлено: храбрые повстанцы наносят ответные удары изо всех сил. Перед лицом истребления они объединились под флагом Полании, чтобы спасти свою родину. Отважные защитники сопротивляются, несмотря ни на что, и заставляют захватчиков остановить наступление.

Новый трейлер стратегии Iron Harvest посвящён войне Полании против Саксонии и Русвета

Полания верно разыгрывает свои карты, делая акцент на самых небольших роботов вроде PZM-9 Straznik — лёгкая мобильная машина с высокой скоростью передвижения и темпом огня. Есть в Полании и гигантский шагоход PZM-24 Tur — гордость республики. Он вооружён двумя мощными противотанковыми орудиями и противопехотной артиллерией.

Новый трейлер стратегии Iron Harvest посвящён войне Полании против Саксонии и Русвета

Однако настоящей основой вооружённых сил Полании выступают машины PZM-7 Smialy — они отличаются высокой скоростью, позволяющей активно использовать тактику разведки, а также внезапных атак и быстрого отступления. Его противотанковая пушка отличается завидной дальностью и подходит для поражения целей на расстоянии. Машина также может использоваться для истребления врагов при помощи массивного штыка.

Новый трейлер стратегии Iron Harvest посвящён войне Полании против Саксонии и Русвета

Война разгорается, и на карту поставлено больше, чем кажется на первый взгляд. Игрокам предлагается присоединиться в Iron Harvest к героям всех трёх фракций и погрузиться в конфликт, который определит будущее человечества и изменит историю в альтернативной вселенной 1920+.

Новый трейлер стратегии Iron Harvest посвящён войне Полании против Саксонии и Русвета

Открытая бета-версия уже доступна (недавно в неё была добавлена русская текстовая локализация). Полноценный запуск Iron Harvest на ПК намечен на 1 сентября на площадках Steam, Epic Games Store и GOG. Выход консольной версии (пока заявлены только варианты для PS4 и Xbox One) запланирован на начало 2021 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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