Автор «Скотта Пилигрима» обсуждает с Ubisoft возвращение Scott Pilgrim vs. The World: The Game

В 2010 году вышел последний инди-комикс «Скотт Пилигрим». Этот цикл представлял собой необычную смесь видеоигр и гиковских сюжетов о парне, которому пришлось сразиться со злыми бывшими бойфрендами своей новой девушки. Со временем комикс получил полнометражную адаптацию, а также игру в жанре beat ‘em up. И, возможно, мы ещё увидим её переиздание или новый проект по франшизе.

Двухмерный экшен Scott Pilgrim vs The World: The Game вышел в том же году на Xbox 360 и PlayStation 3, что и последний номер оригинального комикса. Однако в 2014 году игра и её дополнения были сняты с продажи. С тех пор поклонники надеются, что когда-нибудь она вернётся.

Создатель, сценарист и художник комикса Брайан Ли О’Мейли (Bryan Lee O’Malley) написал в Twitter , что компания Ubisoft — издатель Scott Pilgrim vs. The World: The Game — обратился к нему по некоему поводу. Это произошло после того, как автор и режиссёр фильма-адаптации Эдгар Райт (Edgar Wright) написали игровой компании о своём желании возродить двухмерный экшен.

PS. ubisoft has reached out to me — Bryan Lee O'Malley (@bryanleeomalley) August 13, 2020

Посмотрим, что у них выйдет.