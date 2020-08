Ghost of Tsushima стала самой продаваемой игрой июля в США

Аналитическая компания NPD Group опубликовала отчёт о продажах видеоигр за июль 2020 года на территории Соединённых Штатов Америки. Из него стало известно, что Ghost of Tsushima является самой продаваемой игрой месяца и самой быстропродаваемой игрой студии Sucker Punch Productions.

Аналитик Мэт Пискателла (Mat Piscatella) рассказал, что общие расходы потребителей США на категорию видеоигр (куда входят сами видеоигры, консоли и аксессуары) в июле составили $3,6 миллиарда, что на 32 % больше, чем в тот же месяц прошлого года.

Второй самой продаваемой игрой июля стала Call of Duty: Modern Warfare. Ролевой экшен Paper Mario: The Origami King занял третью строчку месячного чарта, тогда как The Last of Us Part II удержала четвёртую позицию. Примечательно, что история про Элли является третьей по продажам игрой в истории Sony Interactive Entertainment, после Marvel’s Spider-Man и God of War.

Также в топ-20 попала JRPG Sword Art Online: Alicization Lycoris, которая дебютировала на десятом месте — это лучший старт в серии. А вот проекты Take-Two Interactive — Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2 и NBA 2K20 — не были включены в месячный чарт, поскольку цифровые продажи остались неизвестными. Компания подтвердила изданию GamesIndustry, что не предоставила данные за июль фирме NPD Group, и неизвестно, будет ли предоставлять их в дальнейшем.

Что касается консолей, то Nintendo Switch вновь оказалась впереди Xbox One и PlayStation 4. В рейтинге аксессуаров самым продаваемым стал геймпад Xbox Elite Series 2.

Топ-20 самых продаваемых игр в США за июль 2020 года:

Ghost of Tsushima; Call of Duty: Modern Warfare; Paper Mario: The Origami King*; The Last of Us Part II; Animal Crossing: New Horizons*; Ring Fit Adventure; Mortal Kombat 11; Mario Kart 8 Deluxe*; Super Smash Bros. Ultimate*; Sword Art Online: Alicization Lycoris; Minecraft: PlayStation 4 Edition; The Legend of Zelda: Breath of the Wild*; Tom Clancy’s Rainbow Six Siege; New Super Mario Bros. U Deluxe*; MLB: The Show 20; Star Wars Jedi: Fallen Order; Need for Speed Heat; Marvel’s Spider-Man; Assassin’s Creed Odyssey; Call of Duty: Black Ops 4.

Топ-10 самых продаваемых игр в США за 2020 год:

Call of Duty: Modern Warfare; Animal Crossing: New Horizons*; The Last of Us Part II; Final Fantasy 7 Remake; Ghost of Tsushima; Dragon Ball Z: Kakarot; MLB: The Show 20; Resident Evil 3; Mario Kart 8 Deluxe*; Mortal Kombat 11.

Топ-10 самых продаваемых игр в США за июль 2020 года на Xbox One:

Call of Duty: Modern Warfare; Mortal Kombat 11; Sword Art Online: Alicyzation Lycoris; Minecraft: Xbox One Edition; Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint; Tom Clancy’s Rainbow Six Siege; Forza Horizon 4; Star Wars Jedi: Fallen Order; Assassin's Creed Odyssey; Call of Duty: Black Ops 4.

Топ-10 самых продаваемых игр в США за июль 2020 года на PlayStation 4:

Ghost of Tsushima; The Last of Us Part II; Call of Duty: Modern Warfare; Minecraft: PlayStation 4 Edition; MLB: The Show 20; Mortal Kombat 11; Marvel’s Spider-Man; Need for Speed Heat; Star Wars Jedi: Fallen Order; Sword Art Online: Alicyzation Lycoris.

Топ-10 самых продаваемых игр в США за июль 2020 года на Nintendo Switch:

Paper Mario: The Origami King*; Animal Crossing: New Horizons*; Ring Fit Adventure; Mario Kart 8 Deluxe*; Super Smash Bros. Ultimate*; The Legend of Zelda: Breath of the Wild*; New Super Mario Bros. U Deluxe; Super Mario Odyssey*; Super Mario Party*; Pokemon Sword.

*Не включает цифровые продажи