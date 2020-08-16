Авторы Alan Wake и Control рассказали о проекте Vanguard и двух пока неизвестных играх

Авторы Alan Wake и Control рассказали о проекте Vanguard и двух пока неизвестных играх

Студия Remedy Entertainment опубликовала финансовый отчёт за полугодие. В нём она указала, что выручка выросла на 23 % по сравнению с прошлогодним периодом, а рост операционной прибыли составил 116 %. Также студия поделилась интересными подробностями о текущих проектах.

Генеральный директор Remedy Entertainment Теро Виртала (Tero Virtala) рассказал о статусе проектов финской студии, начиная с многопользовательской игры под кодовым названием Vanguard.

«Команда, работающая над Vanguard — проектом, также основанным на нашей интеллектуальной собственности, — продолжила разработку внутренней тестовой версии, которую постоянно оценивает, изучает и корректирует, — сказал он. — Некоторые элементы игры выглядят очень многообещающе, некоторые были переработаны. Мы продолжаем итеративную разработку Vanguard с целью совместить долгосрочный многопользовательский сервисный опыт с уникальным стилем игр Remedy. Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 4, она на ранней стадии и ей занимается маленькая команда».

Авторы Alan Wake и Control рассказали о проекте Vanguard и двух пока неизвестных играх

Студия также работает над двумя неанонсированными играми, которые будут изданы Epic Games. Виртала даже представил краткую информацию по обоим проектам. Обе игры будут в рамках одной франшизы. Одна из них — проект меньшего масштаба. Для них Remedy Entertainment выбирала издателя из нескольких кандидатов, но лучше всех подошла Epic Games. Она покрыла стоимость разработки и маркетинга, а как только эти затраты окупятся за счёт продаж, разработчик начнёт получать 50 % чистой прибыли.

«Оба проекта основаны на интеллектуальной собственности, созданной и принадлежащей Remedy, и мы сохраняем полную свободу творчества и право собственности в этом отношении», — добавил он.

Кроме того, Remedy Entertainment ведёт процесс по улучшению движка Northlight в работе с консолями следующего поколения.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Слухи: переиздание трилогии Mass Effect анонсируют в сентябреСлухи: переиздание трилогии Mass Effect анонсируют в сентябре
Square Enix пытается отбить затраты? Эксклюзивный контент в Marvel\'s Avengers будет не только для PlayStationSquare Enix пытается отбить затраты? Эксклюзивный контент в Marvel\'s Avengers будет не только для PlayStation
Разработчик компьютерной игры Fortnite подал в суд на Apple и GoogleРазработчик компьютерной игры Fortnite подал в суд на Apple и Google
Энтузиасты уже чинят: для Horizon Zero Dawn вышел мод, исправляющий одну из самых неприятных ошибокЭнтузиасты уже чинят: для Horizon Zero Dawn вышел мод, исправляющий одну из самых неприятных ошибок
«Это нужно прекратить»: игрок в Call of Duty: Warzone продемонстрировал досадную смерть из-за уязвимости«Это нужно прекратить»: игрок в Call of Duty: Warzone продемонстрировал досадную смерть из-за уязвимости
Блок рекламы


Похожие новости
Remedy создаст новую игру во вселенной, объединяющей Control и Alan WakeRemedy создаст новую игру во вселенной, объединяющей Control и Alan Wake
Милое приключение или триллер? Авторы Bugsnax показали трейлер об охоте на багснексовМилое приключение или триллер? Авторы Bugsnax показали трейлер об охоте на багснексов
От огромного паука до левитирующей головы с туловищем: журналисты показали работу режима для арахнофобов в GroundedОт огромного паука до левитирующей головы с туловищем: журналисты показали работу режима для арахнофобов в Grounded
Слухи: в августе Capcom покажет трейлер Resident Evil Village и раскроет некоторые подробностиСлухи: в августе Capcom покажет трейлер Resident Evil Village и раскроет некоторые подробности
Геймплей обновлённой Mafia показали на видеоГеймплей обновлённой Mafia показали на видео
Двухмерный платформер Kaze and the Wild Masks о войне кролика и овощей выйдет на консоляхДвухмерный платформер Kaze and the Wild Masks о войне кролика и овощей выйдет на консолях
Утечка показала PlayStation 5 в чёрно-красном дизайне — пользователи в восторгеУтечка показала PlayStation 5 в чёрно-красном дизайне — пользователи в восторге
Фил Спенсер: мы покажем аппаратные преимущества Xbox Series X и эксклюзивные игрыФил Спенсер: мы покажем аппаратные преимущества Xbox Series X и эксклюзивные игры
Sony показала PlayStation 5: консоль из будущего в настоящемSony показала PlayStation 5: консоль из будущего в настоящем
Google открывает бесплатный двухмесячный доступ к Stadia ProGoogle открывает бесплатный двухмесячный доступ к Stadia Pro
Последние новости
Подгружаем последние новости