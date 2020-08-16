Авторы Alan Wake и Control рассказали о проекте Vanguard и двух пока неизвестных играх

Студия Remedy Entertainment опубликовала финансовый отчёт за полугодие. В нём она указала, что выручка выросла на 23 % по сравнению с прошлогодним периодом, а рост операционной прибыли составил 116 %. Также студия поделилась интересными подробностями о текущих проектах.

Генеральный директор Remedy Entertainment Теро Виртала (Tero Virtala) рассказал о статусе проектов финской студии, начиная с многопользовательской игры под кодовым названием Vanguard.

«Команда, работающая над Vanguard — проектом, также основанным на нашей интеллектуальной собственности, — продолжила разработку внутренней тестовой версии, которую постоянно оценивает, изучает и корректирует, — сказал он. — Некоторые элементы игры выглядят очень многообещающе, некоторые были переработаны. Мы продолжаем итеративную разработку Vanguard с целью совместить долгосрочный многопользовательский сервисный опыт с уникальным стилем игр Remedy. Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 4, она на ранней стадии и ей занимается маленькая команда».

Студия также работает над двумя неанонсированными играми, которые будут изданы Epic Games. Виртала даже представил краткую информацию по обоим проектам. Обе игры будут в рамках одной франшизы. Одна из них — проект меньшего масштаба. Для них Remedy Entertainment выбирала издателя из нескольких кандидатов, но лучше всех подошла Epic Games. Она покрыла стоимость разработки и маркетинга, а как только эти затраты окупятся за счёт продаж, разработчик начнёт получать 50 % чистой прибыли.

«Оба проекта основаны на интеллектуальной собственности, созданной и принадлежащей Remedy, и мы сохраняем полную свободу творчества и право собственности в этом отношении», — добавил он.

Кроме того, Remedy Entertainment ведёт процесс по улучшению движка Northlight в работе с консолями следующего поколения.



