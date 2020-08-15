На eBay появились старые iPad с установленной Fortnite по высокой цене

На этой неделе компания Apple удалила популярную игру Fortnite из своего магазина приложений App Store. Такое решение обусловлено тем, что Epic Games, являющаяся разработчиком Fortnite, добавила в игру новый способ оплаты, который позволяет пользователям покупать контент, не платя Apple стандартный сервисный сбор в размере 30 %. На фоне этого некоторые владельцы iPad выставили на eBay свои подержанные устройства с установленной Fortnite.

Один из пользователей выставил на продажу iPad 7 с Fortnite за невероятные $900, надеясь, что кто-то захочет приобрести планшет, ведь установить игру на новые устройства уже не получится, по крайней мере, до её возвращения в App Store. Стоит отметить, что стоимость iPad 7 в настоящее время находится в районе $300, поэтому запрашиваемая пользователем цена выглядит сильно завышенной. Даже более производительный 11-дюймовый iPad Pro стоит дешевле.

Однако, если вы являетесь большим фанатом Fortnite, то, вероятно, завышенная цена не станет препятствием на пути к обладанию гаджетом с игрой. До покупки важно понимать, что если конфликт Apple и Epic Games не разрешится, то в какой-то момент Fortnite может попросту перестать запускаться даже на устройствах, где она уже установлена.



