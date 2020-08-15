Энтузиасты уже чинят: для Horizon Zero Dawn вышел мод, исправляющий одну из самых неприятных ошибок

Релиз ПК-версии Horizon Zero Dawn сложно назвать успешным: пользователи жалуются на проблемы с оптимизацией, отсутствие технологии деформации снега и непроизвольный «картофельный режим». Однако хуже всего, когда игра просто вылетает, мешая спокойно развлекаться. В случае с Horizon Zero Dawn это происходит из-за ошибок записи данных в память. И пока разработчики только собираются вносить исправления, за дело взялись моддеры.

Энтузиаст под псевдонимом WT3WD выпустил мод под названием Fix Crashes. Он должен исправить все недочёты с записью памяти, и тогда игра перестанет вылетать с критической ошибкой. Судя по отрицательным комментариям в Steam, с описанной проблемой столкнулись многие покупатели Horizon Zero Dawn.

Тем временем автор под псевдонимом Kaldaien выпустил модификацию Special K. Она направлена на улучшение оптимизации игры на системах, которые не могут похвастаться высокой мощностью.

Horizon Zero Dawn вышла на ПК 7 августа 2020 года. В Steam она получила 14868 отзывов, 63 % из которых положительные. Основные претензии к проекту связаны с техническими недочётами и ценовой политикой.



